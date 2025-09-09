Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

Аутор:Стеван Лулић
Фудбалери Србије доживјели су прави масакр на Маракани у мечу квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.
Три лава су дословно очерупала селектора Драгана Стојковића и 16 Орлова, колико их је заиграло на овој утакмици.
На семафору је на крају стајало 0:5.
Од самог почетка Енглеска је кренула много боље и било је јасно да је пред Србијом тежак задатак. Све је кренуло низбрдо у 33. минуту када је мрежу домаћих затресао Хари Кејн.
Није дуго требало да гости дуплирају предност и већ у 35. минуту је стајало 2:0 на семафору. Овај пут стријелац је био Нану Мадуеке.
Успјели су Орлови да "задрже" тај резултат до краја полувремена, али већ у 52. минуту Енглези поново ступају на сцену. Или, можда је боље да кажемо несналажење домаћих ступа на сцену јер су јако лоше одиграли одбрану.
Ентони Гордон је шутирао, а лопта се одбила према Езрију Гонзи, који није пропустио прилику коју му је одбрана Србије дала.
Ни ту није био крај мукама изабраника тренера Пиксија. Играо се 75. минут када је Енглеска повела са 0:4. Центаршут везисте Арсенала Деклана Рајса је пронашао штопера Марка Гуехија испред гола Петровића, након чега је услиједила лака реализација.
Када су сви мислили да је крај масакрирању Србије, да их разувјери побринуо се Страхиња Ераковић. У казненом простору оборио је Олија Воткинса, након чега је досуђен пенал. Сигуран са бијеле тачке био је Маркус Рашфрод и тако ставио ставио тачку на И.
