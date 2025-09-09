Logo
Large banner

Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова

Аутор:

Стеван Лулић

09.09.2025

22:39

Коментари:

4
Србија - Енглеска: Три лава очерупала Пиксија и 16 Орлова
Фото: АТВ / Никола Лучић

Фудбалери Србије доживјели су прави масакр на Маракани у мечу квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.

Три лава су дословно очерупала селектора Драгана Стојковића и 16 Орлова, колико их је заиграло на овој утакмици.

На семафору је на крају стајало 0:5.

Од самог почетка Енглеска је кренула много боље и било је јасно да је пред Србијом тежак задатак. Све је кренуло низбрдо у 33. минуту када је мрежу домаћих затресао Хари Кејн.

Није дуго требало да гости дуплирају предност и већ у 35. минуту је стајало 2:0 на семафору. Овај пут стријелац је био Нану Мадуеке.

Успјели су Орлови да "задрже" тај резултат до краја полувремена, али већ у 52. минуту Енглези поново ступају на сцену. Или, можда је боље да кажемо несналажење домаћих ступа на сцену јер су јако лоше одиграли одбрану.

Ентони Гордон је шутирао, а лопта се одбила према Езрију Гонзи, који није пропустио прилику коју му је одбрана Србије дала.

Ни ту није био крај мукама изабраника тренера Пиксија. Играо се 75. минут када је Енглеска повела са 0:4. Центаршут везисте Арсенала Деклана Рајса је пронашао штопера Марка Гуехија испред гола Петровића, након чега је услиједила лака реализација.

Када су сви мислили да је крај масакрирању Србије, да их разувјери побринуо се Страхиња Ераковић. У казненом простору оборио је Олија Воткинса, након чега је досуђен пенал. Сигуран са бијеле тачке био је Маркус Рашфрод и тако ставио ставио тачку на И.

Подијели:

Тагови:

Фудбалска репрезентација Србије

Србија

Engleska

kvalifikacije

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Драган Стојковић Босанац

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

Фудбал

Јасна порука навијача Драгану Стојковићу Пиксију на мечу Србија - Енглеска

9 ч

7
Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

Фудбал

Србија - Енглеска: Погледајте како су Енглези шокирали Маракану!

10 ч

0
Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

Економија

Цијене нафте скочиле након напада Израела на Катар

10 ч

0
Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

Свијет

Снимци ужаса: Овако је почело бомбардовање Катара

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner