СРБИЈА - ЕНГЛЕСКА УЖИВО: Енглези измасакрирали Орлове

Фудбалери Србије од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" дочекују Енглеску у Групи К квалификација за Мундијал 2026. године.
Енглеска је прва у групи са 4 побједе, док Срби држе другу позицију са двије побједе и једним ремијем.
Албанија је трећа са пет бодова, а Андора има бод мање.
90' ЕНГЛЕСКА ВОДИ 5:0
Убједљива побједа Енглеза на Маракани
82' Поништен гол Енглеза, резултат остаје 4:0
75' ЕНГЛЕЗИ ВОДЕ 4:0
Нема Србија ријешење за прекид Деклана Рајса.
Центаршут везисте Арсенала је пронашао штопера испред гола Петровића, након чега је услиједила лака реализација.
72' ЦРВЕНИ КАРТОН за Миленковића
61‘ Нове промијене у тиму Србије
Лазар Самарџић мијења Ивана Илића.
Србија ће очигледно покушати да дође до гола.
51' Још један гол за Енглезе
Стрелац је Езри Конса.
46' Почело друго полувријеме
Прво полувријеме
36' Нови погодак Енглеза
33' ЕНГЛЕЗИ ВОДЕ 1:0
Гол постигао Хари Кејн
29‘ Први жути картон на мечу
Добија га Саша Лукић.
Са обе руке је оборио Кејна у опасној зони.
Лукић неће играти на сљедећем мечу.
26‘ Покушава Гордон
Као што смо и најавили, претња по гол Србије долази са лијеве стране напада Енглеске.
Ниоткуда је Гордон направио простор и шутирао.
Као и сви прије њега, право у Петровића. Додуше, са далеко више снаге.
23‘ Све се вратило у "нормалу"
Послије неколико минута каквог-таквог отпора Србије, контролу поново преузимају Енглези.
Опет "орлови" не могу даље од своје половине.
Покушао је и Рајс главом, али није било ту претње за Петровића.
18‘ Коначно нешто од Србије
Ослободио се домаћи тим напокон.
Изборен је корнер, а послије њега је упућен и први ударац ка голу Пикфорда.
Далеко од опасног, додуше. Пробао је Недељковић са дистанце, право у руке голмана гостију.
12‘ Имаће Србија велики проблем по десном боку
Тамо ордирина Ентони Гордон који само чека мало простора да направи проблем.
За сада то наши дефанзивци успешно решавају, не успева фудбалер Њукасла да упути употребљив центаршут.
Ипак, брине чињеница колико ниско игра Србија. Не може се вечито бранити.
6‘ Први ударац на мечу
Србија допустила оно што никако не смије, срећом без казне.
Остао је усамљен Деклан Рајс на ивици шеснаестерца, а познато је какав ударац има фудбалер Арсенала.
И опробао га је, али без икакве снаге и право у руке Петровића.
3‘ Енглези одмах кренули по гол
Чини се да је план Србије прије свега да се брани у Београду.
Као што се и очекивало, лопта је у уводним минутима готово све вријеме у ногама гостију.
Срећом, за сада ништа конкретно не раде са њом. Један продор Мадуекеа који се завршио изгубљеном лоптом је све за сада.
1‘ Утакмица је почела
Први напад за Енглеску
