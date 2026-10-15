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Шта ће бити са ухапшеним навијачима Борца у Атини: Огласио се амбасадор БиХ у Грчкој

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15.10.2026 17:02

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Шта ће бити са ухапшеним навијачима Борца у Атини: Огласио се амбасадор БиХ у Грчкој
Фото: ATV

Амбасадор БиХ у Грчкој Драган Вуковић рекао је за РТРС да ће Тужилаштво у Атини одлучити о статусу 11 ухапшених навијача ФК Борац Бањалука.

- Тужилаштво ће даље одредити шта ће се десити са њима. Да ли ће бити депортовани, да ли ће бити задржани на краће или дуже вријеме, све ће то зависити од степена догађаја који се десио и причињене штете око цијелог тог сукоба - рекао је Вуковић.

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Навео је да је у сталном контакту са директором Борца Дејаном Чатом.

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- Све и даље то пратимо, видјећемо шта ће дешавати. Амбасада ће бити та која ће и даље све што може и све што је у њеној надлежности да помогне - јасан је Вуковић.

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Тагови :

ФК Борац

Лига Конференција

Навијачки инциденти

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