Штета: Пораз Борца на гостовању Мјелбију

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Фудбалери Борца поражени су на гостовању Мјелбију са 2:0 у Лиги конференција.
Велика је ово штета за Бањалучане јер су показали да могу и те како да играју са шампионом Шведске, па чак у неким моментима и били бољи.
Немају навијачи шта да замјере играчима Борца. Ушли су жестоко у меч и на све начине покушавали да продру у мрежу домаћина, али им је у појединим тренуцима фалило и мало среће.
Већ у трећем минуту запријетили су Бањалучани преко Рогуљића који је послао лопту преко гола.
То је био наговјештај да Бањалучани нису дошли са бијелом заставом, те су наставили да нападају противника и доминирали су у првих 20 минута.
Ипак, мреже су до краја полувремена остале мирне.
У другом полувремену шок за Великана из Платонове у 54. минуту. Огромну грешку праве Јуркас и Саничанин, који се нису разумјели, па Бергстрем пресијеца лопту и доводи свој тим у предност.
Није требало много да се Бањалучани саберу па су кренули поново да играју своју игру.
На тренутке је то дјеловало прелијепо, али Швеђани су се ипак одлично бранили.
Ипак, сав труд им је пао у воду у 88. минуту када домаћини дуплирају предност преко Енгора и тако долазе надомак наредне фазе такмичења.
Упркос поразу, Борац и даље има велике шансе на наредну рунду, иако га у сљедећем колу чека изузетно тежак противник - Аталанта.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Фудбал
4 ч0
Фудбал
5 ч0
Фудбал
8 ч0
Фудбал
10 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму