Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!

Селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић изјавио је да је срећан што ће стадион да буде пун на дуелу против Енглеске и навео да очекује отворен меч у квалификацијама за Свјетско првенство 2026.
"Сећам се те утакмице и све грешке које смо направили. Много година, много деценија је прошла, ово је неко друго вријеме. За годину дана ћемо два пута играти са Енглеском. Једна утакмица на Европском првенству у Њемачкој, а ево сада друга у Београду. Ништа се не мијења осим да је исто име противника. Не знам шта бих могао да додам, радујем се утакмици, квалификациона као и свака друга. Сада наравно та пажња је усресређена на великог противника и епитет велике утакмице", рекао је Стојковић на конференцији за медије у Старој Пазови.
Он је навео да селекција Србије не размишља да прими гол на мечу против Енглеске.
"Морате да имате концентрацију, свјесни амбијента у којем ћете играти. Стадион ће бити пун, то ме радује на плану мотивације додатно и поред имена противника ће донијети неку предност што се тиче наших играча. Играли су велике утакмице и на СП и ЕП. Веома сам срећан што ће Маракана бити испуњена и што ћемо остати довољно смирени и концентрисани, да неке тактичке и стратешке ствари доведемо на ниво каквим желим да изгледамо", додао је селектор Србије.
Стојковић се подсјетио пораза од Енглеске (0:1) на ЕП, које је одржано прошле године.
"Мислим да смо добро одиграли утакмицу, да смо имали доминацију у неким моментима. Изгледали смо добро, тимски, расположено за игру. Није било страха иако су били фаворит, фаворит су и сада. Волио бих да имам Душана Тадића, али, то је немогућа мисија. На крају крајева, ко не би волио таквог играча да има", рекао је Стојковић.
Он је истакао да се радује да су све утакмице за дуел са Енглеском распродате.
"Мислим да људи највише поштују и цијене борбеност, залагање, посвећеност. Трудимо се да из утакмице у утакмицу пружамо максимум, некад дође, некад не дође. Претпостављам да људи схватају да су квалификације изузетно важне и из тог разлога желе да подрже своје фудбалере. Зато ће стадион бити испуњен. Друга ствар и показују поштовање према Енглеској, односно, њиховој репрезентацији. Радују ме ти подаци, волио бих да наш стадион где год играмо буде испуњен, то стално виђамо на стадионима широм Европе када игра репрезентација. Увијек су стадиони пуни. То је нешто за шта морамо да се боримо, то је нешто за шта људи долазе и стварају амбијент", истакао је Стојковић.
Енглеска је прије два дана на свом терену побиједила Андору 2:0.
"Велике екипе као што је Енглеска или нека друга имају епитет великих, негдје је нормално да постоје критике и очекивања. Неко је набројао играче који су повријеђени, Сака, Белингем... Немојте рећи да Рашфорд, Мадуеке, Езе, нису у том рангу, питање шта је ту боље. Велика су очекивања, притисак медија и јавност је нормалан. Они су свјесни своје снаге. Очекују спектакл да постижу по пет или шест голова, то у фудбалу није лако. Некад резултат који су се десили прије два или три дана, није нимало наивно", рекао је Стојковић.
Стојковић није желио да открије стартну поставу против Енглеске. али је истакао да је самопоуздање на високом нивоу.
"А што не бисмо побиједили? Да ли је забрањено? Ја колико знам, није. Они имају исти циљ, долазе да побиједе. Биће борба, тежак меч. За 90 минута свашта може да се деси. Не могу да прогнозирам. Ми ћемо припремити утакмицу, видјећемо да ли ће бити довољно. Не плашим се, брига ме ко је противник. Имамо ми своје адуте, даћемо све од себе. Да бисте били добар тим морате да покажете зрелост, дисциплину, да играте у два правца. То је тимска слика. Припрема је потпуно нормална. У Риги сам имао утисак да је утакмица без адреналина, а овде је сасвим друго", истакао је Стојковић.
Он је навео да сутра очекује отворен меч.
Фудбалски репрезентативац Србије Никола Миленковић изјавио је данас у Старој Пазови да очекује веома тешку и захтјевну утакмицу против Енглеске и додао да ће екипа учинити све да обрадује нацију.
"Сутра играмо са једном од најбољих репрезентација свијета. Прије свега да кажем и да изразим захвалност свима који ће доћи и дати подршку на овом мечу. Очекује нас веома тешка и захтјевна утакмица против Енглеске која је сјајан противник, имају најбољу лигу на свијету, имају одличне играче. Требало би да задржимо нашу амбицију, треба да вјерујемо у себе и да се надмећемо са њима. Да дамо све од себе и да обрадујемо наш народ који ће доћи и који ће нас бодрити крај малих екрана. Да обрадујемо нацију и дамо све од себе за њих", рекао је Миленковић на конференцији за медије у Старој Пазови.
Миленковић је навео да ће екипа дати све од себе да се припреми за дуел са Енглеском.
"Енглеска има дубину у екипи, много добрих играча које могу да замијене оне који нису ту. Ко год се нађе на терену, биће велика опасност. Са те стране, даћемо све од себе да припремимо на најбољи могући начин, да неутралишемо њихове врлине. Идемо да се надмећемо са Енглеском, сигуран сам да ћемо одговорити по аспекту мотивације, трчање, свега што треба. Ако негдје успијемо да будемо супериорнији од њих, наше шансе расту. Уз помоћ публике која ће бити додатни мотив, додатна снага, даћемо све од себе да обрадујемо нацију", истакао је Миленковић.
Енглеска је прошле године побиједила Србију резултатом 1:0 на Европском првенству.
"На ЕП смо се осјећали добро против Енглеске, нисмо се осјећали инфериорно. Надметали смо се, резултат није ишао у нашу корист. Моја два саиграча играју за Енглеску, два одлична играча, супер момка. Срећан сам што ћу их сутра видјети", рекао је Миленковић.
Прво мјесто на табели групе К држи Енглеска са 12 бодова из четири меча, док је Србија друга са седам из три.
