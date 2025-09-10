Стојковић: Прихватам кривицу за пораз, момци су дали све од себе

Извор:
Људи имају право на своје мишљење и да искажу незадовољство, изјавио је вечерас селектор фудбалске репрезентације Србије Драган Стојковић на питање новинара да ли ће поднијети оставку послије пораза од Енглеске у квалификацијама за Свјетско првенство 2026. године.
Фудбалери Србије су поражени у Београду од селекције Енглеске резултатом 5:0 у мечу групе К квалификација за СП 2026.
Навијачи су током меча скандирали "Пикси одлази" незадовољни игром фудбалера Србије.
- Што се тога тиче, људи имају право на своје мишљење. Имају право да искажу своје незадовољство, као што сам ја незадовољан поразом, они су и игром и поразом. То је нормално, то је мој коментар - рекао је Стојковић на конференцији за медије.
Стојковић је рекао да је селекција Енглеске боља у свим сегментима игре.
- Кад имате противника као што је Енглеска, они су далеко бољи у свим сегментима игре. У брзини, физици, техници... Епилог свега тога је пораз и резултат. Оно што је веома битно по мени, јесте да је ово једна реалност, гдје смо ми и ко смо ми у односу на њих. Немочни сте против такве екипе, на крају крајева, морате налетјети на такву мину. Показало се да су заслужено доминирали, постизали голове, имате и црвени картон, па буде убједљивије. Ничим нисмо заслужили нити могли нешто да урадимо - изјавио је селектор Србије.
Стојковић је навео да га је највише плашила физичка припремљеност играча.
- Играчу нису у такмичарској форми, Енглези су далеко квалитетнији тим на индивидуалном плану. Они су у једном такмичењу из сриједе на суботу, играју тешке и захтјевне утакмице, а ја видим моје играче, ми не можемо да парирамо. Противник игра боље, може да игра боље, али у том физичком смислу, ми смо неки ниво испод тога. Реално, реално ми тешко пада овај пораз. Ко год да је у питању, али реалност говори нешто друго. Да ли можемо да будемо реални? Тешко. Сматрам да ми не припадамо овој групи тимова укључујући њих, Шпанију, Њемачку, Француску. Једноставно је то тако. Овај пораз колико год тежак био, дошао је у право вријеме - рекао је Стојковић.
Због тога, каже Пикси, треба да се пробуде и да у октобру буду озбиљнији уз сав респект према овој екипи Енглеске.
- Да напоменем и ово, када су кренуле квалификације ми смо реално знали да је наш ривал Албанија за друго мјесто. Енглеска је апсолутни фаворит у нашој групи. Колико год да неко није вјеровао, мислим да није био у праву. Они су једна тотално друга димензија фудбала. Наш циљ је исти, а то је да показујемо друге утакмице и сакупимо што више бодова и дођемо до другог мјеста - додао је селектор Србије.
Стојковић је објаснио зашто је одлучио да промијени стартну поставу у односу на дуел са Летонијом.
- Послије утакмице у Риги, морате нешто да промијените. Сувише су велики напори. И Енглези су промијенили четворицу. Та промјена код њих се не види. Ми знамо да Митровић не игра три мјесеца, да Јовић кубури са минутажом. Покоушавате да направите баланс. Идеја је била да се дефанзивној линији и играчима у средини терена олакша премоћ Енглеза за које смо знали да ће доћи. Са друге стране, рачунате да ћете доћи до неке шансе, да ћете моћи из неке контре да реагујете. Они су толико бољи да нам нису баш тако омогућили такав луксуз. Направили смо дуплу измјену у другом полувремену, играли смо офанзивније, стижу неки голови који не би требало да се дешавају. Чак и онај први гол јефтино примљен. Али, ово да кажем. Какав год састав да смо извели, не бисмо се спасили - истакао је Стојковић.
Он је рекао да прихвата кривицу за пораз од Енглеске.
- Прихватам све критике, нећете критиковати доктора и физиотерапеута. Какав год сам састав извео, не можете да извучете живу главу против овакве екипе, то је моје мишљење - нагласио је Стојковић.
Србија је на мечу са Енглеском примила два гола из прекида.
- То је проблем, игра ме није изненадила. Ово ме брине, ови прекиди. Радили смо на томе, урадили смо све што треба, али доста кад тако голови падну, то је јако јефтино. Не кажем да их нису заслужили, али наша реакција мора бити далеко, далеко боља у тим моментима. То је ствар концентрације, позиције, став милион неких ствари, морамо да се порадимо на томе. То је нешто што не би смјело и требало да се дешава - навео је селектор Србије.
Стојковић је поновио да навијачи имају право на своје мишљење.
- Ми нисмо изгубили од Летоније, Андоре или не знам кога. Изгубили смо од супер фудбалске силе. Нисмо изгубили од неке од екипа која је у нашем рангу или неке испод нашег нивоа, па да кажемо да је ово катастрофа. Будимо реални, ако можемо. Ако не, онда ником ништа. Људи имају право да искажу незадовољство, наравно да сам чуо. У ове четири године је толико тога доброг направљено и да један пораз или једна утакмица против овакве супер силе не може то да поништи. Ако мислите да смо фудбалско чудо и треба да побиједимо Енглеску, онда у реду доведите неког кога може - рекао је Стојковић и наставио:
"Морате да храбрите играче, да дижете морал. На шта би личило да кажем играчима да примимо два, три гола, не више. Ја то нећу радити. Један пораз можда и боље да се деси, да се пробудимо, један пораз од 5:0 може некада да научи неким стварима. Ето, боље је него пет пута по 1:0 да изгубимо".
Селектор Србије је одговорио и на питање да ли се плаши отказа.
- Питајте те људе. Нисам причао са њима, немам идеју, не знам шта бих рекао. Њих зовите, питајте, никакав проблем. Ако је то рјешење за наш фудбал, да ћемо сутра бити чудо, никакав проблем - истакао је Стојковић.
Он је прокоментарисао звиждуке прије и током утакмице са Енглеском.
- Кренули смо из Тиране, имали смо седам бодова из три утакмице. Дочек са звиждуцима? Чуо сам, ја сам се питао коме звижде. Претпостављам да мени звижде, а који су разлози, немам појма. Имамо седам бодова на табели, добре шансе да дођемо до нашег циља. Ко зна шта је све то. Гледам да се концентришем и дам свој максимум, да будемо успјешни, да репрезентација буде на нивоу. Добро је да цио стадион није отишао кући послије 5:0, а не 4:0 - навео је Стојковић.
Стојковић је на крају поновио да је свима тешко пао пораз.
- Наравно да нам је тешко пао овај пораз, прихватам све критике наравно. Ако треба неког да критикујете, критикујте мене. Момци су дали све што су могли, њима је потребна подршка, да подигну главе послије овога. Вјерујем да ће доћи до тога и да ће у октобру бити друга и много боља Србија када буду дошле утакмице које одлучују позицију на табели. Пуно су дали за свој тим, мене критикујте, све прихватам и разумијем и незадовољство људи прихватам, имају право да га искажу - закључио је Стојковић.
