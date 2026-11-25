Аутор:АТВ редакција
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Главни судија утакмице Ал Џазире и Гол Гохара замијењен је на полувремену након што су из иранског клуба оптужили сиријског арбитра да није био у стању нормално водити утакмицу.
Хана Хатаб није се вратио на терен у другом полувремену, а његово мјесто преузео је четврти судија.
До промјене је дошло након протеста представника Гол Гохара, који су запријетили да њихови играчи неће наставити утакмицу уколико арбитар остане на терену.
Према писању иранског портала Варзеш3, менаџер екипе Гол Гохара на полувремену је изјавио да судија "није у нормалном стању" те да је клуб о томе обавијестио Азијску фудбалску конфедерацију (АФЦ).
Из иранског клуба тврдили су да је сиријски судија конзумирао алкохол и да због тога није способан наставити обављати свој посао. Након њиховог протеста и обраћања челницима такмичења, донесена је одлука о промјени арбитра, па су се фудбалери Гол Гохара вратили на терен.
Сумње у понашање Хатаба појавиле су се још током првог полувремена, када је у 32. минути дошло до необичне ситуације.
Након прекршаја над Алијем Асгаром Ашуријем, судија је показао жути картон голману Ал Џазире Ерсину Дестаноглуу. Услиједила је пауза од приближно четири минуте, а након разговора с четвртим судијом арбитар је повукао своју одлуку.
Камере су забиљежиле и тренера Гол Гохара Мехдија Рахматија, који је на полувремену од чланова стручног штаба тражио да оду до судије и затраже објашњење његове одлуке.
Промјена главног судије усред утакмице изузетно је ријетка у професионалном фудбалу, а овај случај могао би изазвати додатне реакције.
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