Аутор:АТВ редакција
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Градски стадион у Бањалуци спреман је за сутрашњи фудбалски спектакл између бањалучког Фудбалског клуба "Борац" и "Аталанте" из Бергама.
Градски стадион спремно дочекује госте из Италије, који су допутовали у Бањалуку.
Утакмица Лиге конференције заказана је за 21.00 час, а карте су давно распродате.
Сигурно је да бањалучку публику очекује прави празник фудбала.
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