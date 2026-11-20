Аутор:АТВ редакција
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Огњен Зарић, 37-годишњи стручњак из Теслића, остварује запажене резултате на клупи аустријског Алтаха, гдје се већ наметнуо као најуспјешнији тренер клуба у посљедњих десет година, рачунајући просјек освојених бодова по утакмици.
Наравно, у периоду од посљедњих 10 година, рачунајући просјек освојених бодова по утакмици.
Зарић је екипу из Форарлберга преузео у јануару ове године, а на 33 утакмице у свим такмичењима освојио је просјечно 1,39 бодова. Од одласка Дамира Канадија 2016. године ниједан тренер који је имао сталну улогу на клупи Алтаха није остварио бољи учинак.
Иза Теслићанина су, између осталих, остали и позната фудбалска имена попут Мирослава Клосеа, Лудовика Мањана, Фабија Инголича и Клауса Шмита. Канади је, прије одласка из Алтаха, остварио просјек од 1,71 бод по утакмици, али је ријеч о учинку из његовог ранијег мандата.
Зарић не крије задовољство због статистике, али наглашава да му је важнији напредак екипе и начин на који клуб функционише.
"Наравно да ме то радује и чини поносним. Када се узме у обзир да претходне године нису биле једноставне за Алтах, ова успјешна календарска година показује да заједно, корак по корак, развијамо клуб у правом смјеру. То је потврда доброг рада екипе, стручног штаба и цијелог клуба“, поручио је Зарић, преноси портал "Независне".
Алтах је први клуб који Зарић самостално води у аустријској Бундеслиги. Прије доласка у Форарлберг искуство је стицао у Швајцарској, гдје је радио као помоћни тренер, а потом водио екипу до 21 године Базела. Након тога је преузео Винтертур.
Његов тим тренутно заузима десето мјесто на табели, са четири бода више од посљедњепласираног Волфсбергера, док га шест бодова дијели од позиције која води у шампионску групу.
До одласка на зимску паузу Алтах очекују још четири утакмице, против Штурма, ГАК-а, Салцбурга и Ватенса. Занимљиво је да је Зарићев тим током досадашњег мандата већ уписивао побједе против сваког од ових противника.
Ипак, тренер не жели да се фокусира искључиво на бодовни учинак, већ инсистира на препознатљивом стилу игре и заједништву.
"Једно су бодови, а друго наш идентитет. Ако будемо играли онако како желимо и уз то освојимо што више бодова, можемо са добрим осјећајем отићи на зимску паузу. Важно ми је да наступамо храбро и да будемо снажни као колектив. То мора да нас краси. Када дјелујемо као права екипа, можемо се супротставити сваком противнику“, закључио је Зарић.
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