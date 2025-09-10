Трагедија: Бивши предсједник Палерма пронађен мртав

Извор:
Бивши предсједник Палерма, Пол Бакаљини пронађен је мртав у 41. години!
Он је рођен у Америци, али вуче корене из Италије, гдје је и пронађен 9. септембра у свом стану, а сумња се на суицид како кажу тамошње власти.Како је истакнуто, тијело младог Бакаљинија је пронашла његова партнерка
Иначе, Бакаљини је био поприлично ексцентрична личност, а познат је био и по својој каријери на италијанској телевизији, након чега је покушао да преузме клуб Палермо од Мауриција Сампаријнија, да би у томе и успио.
Бакаљини је рођен у Чикагу, а одрастао је у Питсбургу.
Након што је дипломирао, он се преселио у Италију гдје је покушао да направи каријеру у кошарци, али није успио иако је играо у Серији Ц. Потом је радио за Радио Падова током три године, а онда је почео и за МТВ и Италију 1. Био је изузетно познат по начину на који је говорио.
Тада је и наишла идеја о преузимању Палерма, те је рекао да му је циљ да овај клуб постане један од најбољих у Серији А и да дође до УЕФА Лиге шампиона.
Чак и поред овога, он је испао са њима у Серију Б, да би потом клуб опет отишао у руке Замперинија.
