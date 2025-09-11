Тренер Тотенхема жели да уведе револуционарна правила у фудбалу

Извор:
Тренер Тотенхема Томас Франк изнио је неколико занимљивих, али и контроверзних приједлога за промјену фудбалских правила.
Данац, који је летос преузео клупу Певаца сматра да би одређене иновације побољшале игру и учиниле је праведнијом, пише Даилy Маил.
"Увео бих тајм-аут у сваком полувремену. Из тренерске перспективе, мислим да би било сјајно имати прилику током утакмице разговарати с играчима и моћи нешто прилагодити", изјавио је Франк.
Ова идеја представљала би радикалну промјену. Тренутно тренери упуте дају с аут-линије или током полувремена, а понекад окупљају играче за време дужих прекида због повреда. Увођење службеног тајм-аута, у ери када ВАР провјере већ фрустрирају навијаче, сигурно би изазвало бројне расправе.
Осим тајм-аута, Франк се осврнуо и на правило играња руком, које сматра једним од највећих проблема у модерном фудбалу, посебно због све већег броја досуђених једанаестераца.
"Укинуо бих правило играња руком јер за мене то није исправно. Ако је играње руком и лопта дотакне вашу руку у казненом простору, дајете највећу прилику противнику само зато што се то догодило", објаснио је свој став.
Данац је додао како разуме да постоје изузеци.
"Наравно, ако стојите на гол-линији и покушавате је спасити као голман у стара времена, то је другачије. Али једноставно не разумем како, ако само дотакне руку играча, и то дотакне њихову руку у одређеним подручјима, то даје прилику за највећу шансу у игри. То је правило које се мора променити како би се побољшала игра и учинила праведнијом",
закључио је.
(б92)
