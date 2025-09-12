УЕФА открила велику промјену када је у питању Лига шампиона

Извор:
УЕФА је најавила важну промјену правила која би могла да пружи нову шансу фудбалерима изостављеним са спискова за Лигу шампиона. Према новом правилнику, клубови ће моћи да региструју „привремену“ замјену уколико неки од играча задобије тежу повреду или болест.
До сада, фудбалери који нису уврштени на листу од 25 имена нису могли да наступе у Лиги шампиона све до нокаут фазе послије Нове године. То је значило да поједине велике звезде, попут Габријела Жезуса (Арсенал), Федерика Кјезе (Ливерпул), Матиса Тела (Тотенхем) и Факунда Буононотеа (Челси), остају без икакве шансе у групној фази. Сада би, захваљујући промјени, могли раније да заиграју.
"Разлог за ову одлуку је да се обезбједи да спискови клубова не буду неправедно смањени и да се играчи заштите од додатног оптерећења", наводи се у саопштењу УЕФА.
Ново правило важи до шестог кола групне фазе, када се завршава и такмичење у Лиги конференција.
