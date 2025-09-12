УЕФА стопирала Барселону и Милан

Извор:
Б92
12.09.2025
11:42
Коментари:0
УЕФА је одложила одлуку о организовању лигашких утакмица у иностранству, након што је Барселона тражила да игра у САД, а Милан у Аустралији.
Извршни комитет УЕФА саопштио је да му је потребно више времена да размотри предлоге шпанске и италијанске лиге, али и за разговоре са навијачким групама.
Навијачи се противе предлозима да се утакмице домаћих лига играју ван Европе.
Шпанска лига жели да се утакмица Виљареала и Барселоне одигра 20. децембра у Мајамију, а Серија А тражи да Милан и Комо у фебруару играју у Перту.
Извршни комитет УЕФА је на данашњем састанку у Тирани констатовао "важно и растуће питање", али жели да прикупи ставове свих заинтересованих страна прије него што донесе коначну одлуку.
Више од 500 навијачких група удружених у Европску мрежу фудбалских навијача коју је признала УЕФА, жестоко се противи организовању утакмица у иностранству.
Челници УЕФА су претходно саопштили да не подржавају организовање утакмица домаћих лига у иностранству, али се чини да немају правни основ да их забране.
"Европски фудбал припада нашим стадионима, нашим градовима и нашим заједницама. И једна лигашка утакмица у иностранству је превише", навели су навијачи у саопштењу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму