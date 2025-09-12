Logo
УЕФА стопирала Барселону и Милан

Извор:

Б92

12.09.2025

11:42

УЕФА стопирала Барселону и Милан
Фото: Танјуг/АП

УЕФА је одложила одлуку о организовању лигашких утакмица у иностранству, након што је Барселона тражила да игра у САД, а Милан у Аустралији.

Извршни комитет УЕФА саопштио је да му је потребно више времена да размотри предлоге шпанске и италијанске лиге, али и за разговоре са навијачким групама.

Навијачи се противе предлозима да се утакмице домаћих лига играју ван Европе.

Шпанска лига жели да се утакмица Виљареала и Барселоне одигра 20. децембра у Мајамију, а Серија А тражи да Милан и Комо у фебруару играју у Перту.

Извршни комитет УЕФА је на данашњем састанку у Тирани констатовао "важно и растуће питање", али жели да прикупи ставове свих заинтересованих страна прије него што донесе коначну одлуку.

Више од 500 навијачких група удружених у Европску мрежу фудбалских навијача коју је признала УЕФА, жестоко се противи организовању утакмица у иностранству.

Челници УЕФА су претходно саопштили да не подржавају организовање утакмица домаћих лига у иностранству, али се чини да немају правни основ да их забране.

"Европски фудбал припада нашим стадионима, нашим градовима и нашим заједницама. И једна лигашка утакмица у иностранству је превише", навели су навијачи у саопштењу.

Тагови:

УЕФА

Barselona

