УЕФА жестоко казнила фудбалера Атлетика због допинга

Извор:

Телеграф

08.09.2025

15:55

Фото: Pixabay

Европска фудбалска унија (УЕФА) саопштила је да је суспендовала фудбалера Атлетик Билбаа Јереја Алвареза на 10 месеци пошто је био позитиван на допинг тесту.

УЕФА је навела да је Алварез 1. маја био позитиван на забрањену супстанцу канренон. Он је био позитиван на допинг тесту, који је урађен после првог меча полуфинала Лиге Европе између Атлетика и Манчестер јунајтеда (0:3).

Алварез (30) је почетком јуна прихватио привремену суспензију до завршетка процеса. УЕФА је потом 10. јуна покренула дисциплински поступак против играча Атлетика. Шпански фудбалер је изјавио да је "ненамjерно" узео канренон како би третирао губитак косе, а терапију је користио због алопеције.

nermin niksic

БиХ

Србија укида забрану за БиХ

Дисциплинска комисија УЕФА је закључила да је Алварез ненамjерно прекршио антидопинг правила и одлучила је да суспендује фудбалера Атлетика до 2. априла 2026. године. Он ће моћи ће да се врати тренинзима 2. фебруара наредне године.

vladimir putin-05092025

Свијет

Почео ванредни састанак БРИКС-а: Прикључио се и Путин

Алварез (30) је члан Атлетика од 2016. године.

(Телеграф)

