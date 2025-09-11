Ухапшен бивши освајач Лиге шампиона

Извор:
Телеграф
11.09.2025
20:14
Бивши холандски фудбалер Кики Мусампа (48), који је током каријере носио дрес Манчестер ситија, ухапшен је у Холандији због сумње да је утајио више од 100.000 евра пореза.
Мусампа, који је каријеру градио у Ајаксу, Атлетико Мадриду и Ситију, а данас ради као помоћни тренер резервног тима Ајакса – Јонг Ајакс, ухапшен је у уторак након рације у његовом дому. Холандски истражитељи (ФИОД) заплијенили су документа и луксузне сатове, а ухапшен је и његов рачуновођа (65).
Како преносе холандски медији, Мусампа је пријављивао да живи ван земље, иако је остваривао приход у Холандији. Наводно се већ годинама бори с пореским проблемима, а недавно му је чак и некретнина у Амстердаму одузета.
Бивши фудбалер је пуштен из притвора у сриједу поподне, а из Ајакса су кратко поручили:
Свјесни смо хапшења Кикија Мусампе, али сматрамо да је прерано да детаљније коментаришемо овај случај.
Мусампа је током играчке каријере наступао за шест земаља, а поред Ситија и Ајакса играо је и за екипе у Француској, Турској и Јужној Кореји, да би се повукао у дресу Виљема ИИ 2009. године. Такође, са Ајаксом је 1995. године освојио Лигу шампиона.
(телеграф)
