Ухапшен бивши освајач Лиге шампиона

Извор:

Телеграф

11.09.2025

20:14

Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Бивши холандски фудбалер Кики Мусампа (48), који је током каријере носио дрес Манчестер ситија, ухапшен је у Холандији због сумње да је утајио више од 100.000 евра пореза.

Мусампа, који је каријеру градио у Ајаксу, Атлетико Мадриду и Ситију, а данас ради као помоћни тренер резервног тима Ајакса – Јонг Ајакс, ухапшен је у уторак након рације у његовом дому. Холандски истражитељи (ФИОД) заплијенили су документа и луксузне сатове, а ухапшен је и његов рачуновођа (65).

Како преносе холандски медији, Мусампа је пријављивао да живи ван земље, иако је остваривао приход у Холандији. Наводно се већ годинама бори с пореским проблемима, а недавно му је чак и некретнина у Амстердаму одузета.

Бивши фудбалер је пуштен из притвора у сриједу поподне, а из Ајакса су кратко поручили:

KOMETA-110925

Наука и технологија

Мистериозни објект који јури према нама мијења боју

Свјесни смо хапшења Кикија Мусампе, али сматрамо да је прерано да детаљније коментаришемо овај случај.

Мусампа је током играчке каријере наступао за шест земаља, а поред Ситија и Ајакса играо је и за екипе у Француској, Турској и Јужној Кореји, да би се повукао у дресу Виљема ИИ 2009. године. Такође, са Ајаксом је 1995. године освојио Лигу шампиона.

(телеграф)

