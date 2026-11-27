Аутор:АТВ редакција
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Ужасне сцене догодиле су се на стадиону "Велодром" у Марсеју, гдје су навијачи Олимпика напали присталице бугарског Левског из Софије уочи утакмице петог кола лигашке фазе Лиге Европе.
У насиљу је повријеђено чак 11 бугарских навијача, док је петоро морало да буде превезено у болницу.
Према подацима полицијске префектуре француског департмана Буш-ди-Рон, које преноси белгијски јавни сервис "РТБФ", повријеђени су задобили различите повреде. Међу њима су повреде ока и главе, као и ишчашење рамена.
До инцидента је дошло свега десетак минута прије почетка утакмице, која је била заказана за 18.45. Према писању француског портала "Скор", неколико десетина навијача Марсеја изненада је потрчало са јужне трибине, познате као "Вираж Сад", према бочној трибини "Жан Буан", гдје су се налазили Бугари, а затим их брутално напали.
Посебно узнемирујући снимци сукоба убрзо су се појавили на друштвеним мрежама. На једном од њих види се и како хулигани ударају дјевојку која се затекла на мјесту догађаја, док је све вријеме била окренута леђима према нападачима.
Насиље је изазвало оштре реакције и у Бугарској. Предсједница те земље Илијана Јотова осудила је напад у објави на "Фејсбуку" и затражила хитну реакцију француских власти.
"Снимци из Марсеја су ужасни", поручила је Јотова.
Она је насиље назвала недопустивим и позвала француске институције да расвијетле све околности инцидента, идентификују одговорне и казне нападаче.
Бугарска предсједница упутила је апел и Европској фудбалској унији (УЕФА), затраживши да провјери на који начин је била обезбијеђена сигурност бугарских навијача на стадиону.
Међутим, инцидент у Марсеју добио је и додатну димензију. Како преноси "Еуроспорт", током вечери снимљен је и један навијач Левског како изводи нацистички поздрав.
Утакмица је, упркос хаосу који се догодио прије почетка, почела према плану, а Олимпик из Марсеја славио је минималним резултатом 1:0.
Ипак, резултат је остао у сјенци насиља на трибинама, повријеђених навијача и узнемирујућих снимака који су обишли Европу.
🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! »
La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) https://t.co/zomX6HB9QE— Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026
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