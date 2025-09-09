Logo
Жељезничар Спорт Тим добио нови терен - погледајте како изгледа

Извор:

АТВ

09.09.2025

18:56

Фото: АТВ

Пас, дриблинг и пао је први гол на новоотвореном терену ФК Жељезничар Спорт Тим.

На њему ће у будућности стасавати неке нове фудбалске наде. Малишани пресрећни.

У Жељезничар спорт тиму већ неколико година уназад могу да се похвале одличном сарадњом са Црвеном звездом. Директор Омладинске школе београдског клуба Никола Јелић истиче значај те узајамне сарадње, која ће бити на обострану корист. У будућности ће малишани Жељезничар Спорт Тима тренирати по програму својих вршњака из црвено-бијелог табора.

Јако је битно ко нам са дјецом ради, па су, осим заједничких тренинг кампова, два клуба организовала и стручна предавања за тренере. Једно такво одржано је и данас у Бањалуци.

Сарадња са великим клубом као што је Црвена Звезда носи са собом обавезу а Жељезничар Спорт Тим као клуб са стогодишњом традицијом улаже велике напоре, како би неким будућим фудбалским генерацијама обезбиједио најбоље услове.

Жељезничар Спорт Тим

Тагови:

Željezničar sport tim

Бањалука

