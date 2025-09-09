Жозе Мурињо добио насљедника у Фенербахчеу

Извор:
Фенербахче је на свом званичном сајту потврдио да је Доменико Тедеско именован за новог шефа стручног штаба. Италијански стручњак потписао је уговор на двије године и на тај начин наслиједио Жозеа Муриња, који је водио клуб од љета 2024. до краја августа ове године, када је добио отказ послије низа незадовољавајућих резултата и несугласица са управом.
Тедеско је већ добро познато име у европском фудбалу. У тренерској каријери предводио је московски Спартак, са којим је на 54 утакмице остварио учинак од 27 победа, 10 ремија и 17 пораза. Након тога преузео је РБ Лајпциг, гдје је забиљежио значајне резултате у Бундеслиги, а затим је добио прилику да води репрезентацију Белгије, са којом је учествовао на међународним такмичењима.
Долазак на клупу турског великана за њега представља нови изазов, али и прилику да покаже да посједује квалитет и ауторитет потребан за вођење клуба са великим амбицијама.
Навијачи Фенербахчеа очекују да ће Тедеско донијети стабилност, јасан систем игре и такмичарски искорак, нарочито након кратке и бурне ере Жозеа Муриња, која је оставила дубок траг у свлачионици и јавности. Управа се нада да ће управо Тедеско бити тренер који ће донијети континуитет и повратити клубу шампионске амбиције.
