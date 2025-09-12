Звезда продала Шерифа Ендијеја за 5.000.0000 евра

12.09.2025
17:35
Коментари:0
Цијело љето се причало о томе да ли ће Шериф Ендијај послије европских квалификација напустити црвену звезду. То се данас и догодило.
Сенегалац је завршио епизоду на стадиону "Рајко Митић" и каријеру ће наставити у Турској, у екипи Самсуна, а шампион Србије ће од овог трансфера зарадити 5.000.000 евра, преноси "Моцарт Спорт".
Било је и других понуда за снажног нападача. Ипак, он се одлучио за одлазак у тим који је прошле сезоне био хит тамошњег првенства, завршивши на трећем мјесту на табели. Са новим клубом ће наступити у Лиги конференција.
Ендијај није имао добар почетак у Црвеној звезди, али касније је био неизоставан дио тима. На крају му је учинак у црвено-бијелом дресу био - 89 утакмица чак 40 голова и 12 асистенција.
Владан Милојевић послије одласка Сенегалца сада од нападача може да рачуна на Марка Арнаутовића, Бруна Дуартеа и младог Алексу Дамјановића.
