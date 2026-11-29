Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашка репрезентација Србије савладала је Италију убједљивим резултатом 102:76 и направила велики корак ка пласману на Свјетско првенство.
Селектор Србије Душан Алимпијевић након утакмице није крио одушевљење својим изабраницима, а посебно је истакао њихову кошаркашку интелигенцију, начин рада и комуникацију са стручним штабом.
"Суштина свега је да информације у та три дана пролазе брзо. Даје се доста информација. Ви имате високо интелигентну екипу, која има одређено искуство, таленат и квалитет, али што је важно, екипу која прима информације на тај начин“, рекао је Алимпијевић.
Истакао је да му рад са репрезентативцима Србије враћа вјеру у тренерски посао.
"Уживам у овим прозорима. Рекао сам им у свлачионици: 'Ово враћа вјеру у тренерски посао'. Живимо у другом свијету ми тренери, гдје се информација тешко прима. Репрезентација Србије прима јако добро информације, то је српска школа“, поручио је селектор Србије.
Посебно га је одушевила заинтересованост играча за тактичке замисли стручног штаба.
"Био сам у позитивном шоку, ово ми враћа вјеру у тренерски еснаф. Кад сам чуо питања која ми постављају, њихова интересовања, како комуницирају са тренерима, шта њих занима, њихове претпоставке, шта ако, шта радим ту... То не постоји у савременој кошарци. Поносан сам што сам селектор Србије са овим људима“, нагласио је Алимпијевић.
Упркос убједљивој побједи, селектор Србије позвао је на опрез, подсјетивши да посао у квалификацијама још није завршен.
"Нисмо завршили квалификације, али морамо имати исти приступ у фебруару и да урадимо све оно што смо урадили у досадашњим прозорима“, закључио је Алимпијевић.
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