Аутор:АТВ редакција
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Тата је један од најбољих шутера у историји кошарке, а Андреј показује запањујући потенцијал.
Сан сваког оца је да га син надмаши, а у кући Стојаковића, тако нешто није толико нереално. Поготово послије партије која је Америку оставила у чуду. Андреј Стојаковић са 46 поена затворио је Камерон Индор стадион Универзитета Дјука. Не постоји много дворана на свијету које миришу на кошарку као легендардни Дјуков дом кроз који су прошли неки од највећих играча. Међутим, таква партија се не памти. Момак који има српски и грчки пасош и још увијек бира национални тим, добио је овације домаће публике иако је затрпао кош њиховог тима.
"Немам ријечи за ову утакмицу. Мислим да смо прави посао направили у припреми за утакмицу. Ово вечерас је слика онога што смо радили у претходном периоду. Не мислим да је овај тим направљен око појединца. Био је ово тимски допринос, борба до посљедњег атома снаге", рекао је кошаркаш Андреј Стојаковић.
Стојаковић има 22 године и исто толико поена постиже ове сезоне за Универзитет Илиној. Саиграчи су му Црногорац Давид Мирковић те браћа Ивишић која наступају за Хрватску. Његов Илиној поново жели да се домогне мартовског лудила, а Стојаковић циља што бољу позицију за НБА драфт. Наредног љета требао би да се стави на избор НБА тимовима, након што се ове године повукао са драфта.
"Нашао сам свој ритам и био сам агресиван од почетка. Проучавао сам њихову одбрану као што то радим сваку утакмицу. Свјестан сам рекорда и добре представе, али опет мислим да је тим одрадио сјајан посао", ", рекао је кошаркаш Андреј Стојаковић.
Иако га у Србији и Грчкој увелико врбују за наступ у репрезентацији, Стојаковић још није направио конкретан корак ка неком националном тиму. Рођен је у Солуну, дио дјетињства провео је у Грчкој, али је кошаркашки васпитан у Америци.
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