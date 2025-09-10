Ево ко мијења Поцека на клупи Италије

Извор:
Кошаркашка репрезентација Италије је остала без селектора послије елиминације у осмини финала Еуробаскета, али дјелује да је потрага за новим завршена.
У разговору за" Corriere della Сера", предсједник тамошњег савеза Ђани Петрући наговијестио је да ће Лука Банки наслиједити Ђанмарка Поцека на клупи "азура".
"Пут је очигледан. Могу само да кажем да је Банки одличан тренер, један од најбољих", рекао Петрући.
Чини се да би лако могло да дође до договора да Банки преузме Италију, с обзиром да је крајем прошле сезоне напустио Ефес, као и Летонију послије Еуробаскета, пошто је у осмини финала поражен од стране Литваније, преноси б92.
