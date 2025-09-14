Бивша НБА звијезда се предозирала чоколадом

Извор:
Курир
14.09.2025
14:10
Коментари:0
Некадашњи ас Кливленда, Филаделфије, Портланда и Денвер Нагетса у подкасту "Ол д Смок" причао је о свом најбизарнијем изостанку.
"Човјече, чоколада и слаткиши. Жена и ја смо дан прије утакмице, не сјећам се тачно које, отишли на сајам чоколаде. Тржни центар је био огроман, нудила се неограничена количина чоколаде. Пробао сам апсолутно све и осјетио да сутра нешто неће бити како треба", открио је Милер.
Сцена
Џејла Рамовић жртва превараната, послала молбу фановима
На крају је завршио у болници, преноси "Курир".
"Предозирао сам се чоколадом. Нисам се будио два дана. Добио сам тровање храном", присјетио се Милер.
Занимљиво, то је била једина утакмица коју је пропустио Милер током свог двогодишњег боравка у Портланду.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
33
17
29
17
27
Тренутно на програму