Logo

Богдан Богдановић гради хотел у комшилуку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
06.11.2026 15:37

Коментари:

0
Богдан Богдановић гради хотел у комшилуку
Фото: Tanjug/AP/Kyle Phillips

Хотел "Пива", некадашњи симбол туризма и препознатљиво обиљежје Плужина, срушен је данас у оквиру припрема за изградњу новог угоститељског објекта на истој локацији.

Инвеститор је Богдан Богдановић, прослављени српски кошаркаш и члан НБА тима Houston Rockets, преноси РТНК.

Слободан Делић, предсједник Општине Плужине, рекао је за портал РТНК да је стари хотел имао симболичну вриједност, али је додао да је вријеме за изградњу функционалног угоститељског објекта који одговара потребама савременог туризма.

"НБА звијезда Богдан Богдановић прави хотел, дакле власници су кренули полако са реализацијом тог пројекта. У њиховим плановима је и већа површина, али и друкчији дизајн. У сваком случају, очекујем да ће нови објекат бити направљен у наредном периоду и да ће бити функционалан и модеран, што значи да ће донијети нову вриједност нашој општини", нагласио је Делић.

илу-беба-11072026

Градови и општине

Лијепе вијести стижу из Дервенте: За бебе исплаћено 47.000 КМ

Према његовим ријечима, још нису познати сви детаљи пројекта и смјештајни капацитет будућег хотела, али је свакако значајно то што је инвеститор чувени кошаркаш који је одрастао у Плужинама.

"Само то име и његова репутација гарантују да ће многи чути за наш град и свакако доћи да га посјете", рекао је Делић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Богдан Богдановић

Хотел

кошаркаш

Коментари (0)

Више из рубрике

Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.

Кошарка

Црвена звезда и Партизан остају без уговора о франшизи за Евролигу

1 д

0
Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић загријава се уочи НБА утакмице против Торонто Репторса, у недјељу, 1. новембра 2026. године, у Лос Анђелесу.

Кошарка

Дончић са 40 поена предводио Лејкерсе до побједе над Сакраментом

1 д

0
Никола Јокић, српски кошаркаш

Кошарка

Јокић уписао још један трипл-дабл, Денвер трећом четвртином срушио Торонто

1 д

0
Нови члан Игокее, Милутин Вујичић, који је са клубом потписао вишегодишњи уговор.

Кошарка

Милутин Вујичић потписао вишегодишњи уговор са Игокеом

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима