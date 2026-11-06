Богдан Богдановић гради хотел у комшилуку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Хотел "Пива", некадашњи симбол туризма и препознатљиво обиљежје Плужина, срушен је данас у оквиру припрема за изградњу новог угоститељског објекта на истој локацији.
Инвеститор је Богдан Богдановић, прослављени српски кошаркаш и члан НБА тима Houston Rockets, преноси РТНК.
Слободан Делић, предсједник Општине Плужине, рекао је за портал РТНК да је стари хотел имао симболичну вриједност, али је додао да је вријеме за изградњу функционалног угоститељског објекта који одговара потребама савременог туризма.
"НБА звијезда Богдан Богдановић прави хотел, дакле власници су кренули полако са реализацијом тог пројекта. У њиховим плановима је и већа површина, али и друкчији дизајн. У сваком случају, очекујем да ће нови објекат бити направљен у наредном периоду и да ће бити функционалан и модеран, што значи да ће донијети нову вриједност нашој општини", нагласио је Делић.
Градови и општине
Лијепе вијести стижу из Дервенте: За бебе исплаћено 47.000 КМ
Према његовим ријечима, још нису познати сви детаљи пројекта и смјештајни капацитет будућег хотела, али је свакако значајно то што је инвеститор чувени кошаркаш који је одрастао у Плужинама.
"Само то име и његова репутација гарантују да ће многи чути за наш град и свакако доћи да га посјете", рекао је Делић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму