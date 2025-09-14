Logo

Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник

Извор:

ТВ Прва

14.09.2025

12:49

Коментари:

0
Човић открио да ли је пронађен Пешићев насљедник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Кошаркашког савеза Србије Небојша Човић говорио је о статусу Светислава Пешића.

Како је поручио Човић, селектор Србије дефинитивно неће остати на тој позицији након што му истекне уговор 30. септембра.

Истакао је да Савез није пронашао замјену.

ČARLI-KIRK-100925

Свијет

Колико је богат био убијени Чарли Кирк

"Извјесно је да Пешић неће више бити селектор, договорили смо се да он буде ту до 30. септембра. Циркулишу нека имена, тражи се неки ексклузивитет, али ми ни са једним од потенцијалних кандидата нисмо разговарали", рекао је Човић гостујући у "Јутарњем програму" "ТВ Прва".

Rakija-290825

Србија

Српска погача, вино и ракија освојили Кинезе

Председник КСС је свјестан да су навијачи разочарани учинком на Еуробаскету.

"Комплетна Србија је разочарана јако лошим резултатом на Европском првенству, али то је спорт. Упозоравао сам још 28. августа да немамо право да било кога потцењујемо, што се и показало", навео је Човић.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Република Српска

Випотник: Надлежни органи да истраже узрок помора рибе у Неретви

Демантовао је наводе да је било проблема у тиму током Евробаскета.

"Никаквих свађа о којима су неки писали није било, једино ако су играчи то вешто крили", закључио је Човић.

Подијели:

Таг:

Светислав Пешић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У ова три знака се рађају милијардери

Занимљивости

У ова три знака се рађају милијардери

5 ч

0
Колико је богат био убијени Чарли Кирк

Свијет

Колико је богат био убијени Чарли Кирк

5 ч

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Убиство Кирка показује колико је америчко друштво поларизовано

5 ч

0
Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору

Регион

Пливачи згрожени "љигавим створењима" у Јадранском мору

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

17

27

Evo зашто је јесен савршено вријеме за изградњу здравих навика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner