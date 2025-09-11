Logo
Large banner

Црвена звезда се огласила о увредљивој поруци коју је добио Никола Калинић

Извор:

Агенције

11.09.2025

19:28

Коментари:

0
Никола Калинић
Фото: Screenshot / YouTube

Кошаркашки клуб Црвена звезда реаговао је саопштењем истог дана након што је легендарни кошаркаш клуба Никола Калинић постао мета увреда и говора мржње.

ključevi

Друштво

Поврат ПДВ-а на прву некретнину: Ово су сви детаљи

Односно, након што је на улазу у зграду у којој живи у Београду исписан сраман графит са поруком "Калинићу блокадеру усташо“.

Преносимо саопштење у цјелости:

"КК Црвена звезда обавјештава јавност да су слике графита на улазу у стамбену зграду у којој живи један од првотимаца нашег клуба, а које су се појавиле у српској јавности, првенствено друштвеним мрежама – груб покушај појединца (за сада НН лица) да на личном плану (не спортском или било каквом другом) дискредитује лик и дјело нашег играча.

Како би спријечили било какве даље спекулације, могућу политизацију овог случаја или даљу дискредитацију нашег играча, обавјештавамо јавност да је клуб у сталном контакту са играчем, као и да је полиција правовремено информисана о овом догађају и већ има одређене информације о мотиву и починиоцу овог (не)дјела.

OSUMNJIĆENI-ZA-UBISTVO-ČARLIJA-KIRKA-110925

Свијет

ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Клуб се, као и играч неће даље оглашавати у јавности до закључења истраге надлежних органа“.

Подијели:

Тагови:

Nikola Kalinić

КК Црвена звезда

Crvena zvezda

uvrede

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Никола Калинић пронашао увредљиву поруку на улазу у зграду

Кошарка

Никола Калинић пронашао увредљиву поруку на улазу у зграду

8 ч

1
Мумифицирано тијело мајке крила у стану: Станари се годинама жалили на смрад

Свијет

Мумифицирано тијело мајке крила у стану: Станари се годинама жалили на смрад

9 ч

0
Hrvatska policija

Регион

Ухапшени родитељи након трагичне смрти дјетета: Наређена хитна обдукција

8 ч

0
Изгорјело ауто Небојше Вукановића

Хроника

Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner