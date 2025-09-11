Црвена звезда се огласила о увредљивој поруци коју је добио Никола Калинић

Извор:
Кошаркашки клуб Црвена звезда реаговао је саопштењем истог дана након што је легендарни кошаркаш клуба Никола Калинић постао мета увреда и говора мржње.
Односно, након што је на улазу у зграду у којој живи у Београду исписан сраман графит са поруком "Калинићу блокадеру усташо“.
Преносимо саопштење у цјелости:
"КК Црвена звезда обавјештава јавност да су слике графита на улазу у стамбену зграду у којој живи један од првотимаца нашег клуба, а које су се појавиле у српској јавности, првенствено друштвеним мрежама – груб покушај појединца (за сада НН лица) да на личном плану (не спортском или било каквом другом) дискредитује лик и дјело нашег играча.
Како би спријечили било какве даље спекулације, могућу политизацију овог случаја или даљу дискредитацију нашег играча, обавјештавамо јавност да је клуб у сталном контакту са играчем, као и да је полиција правовремено информисана о овом догађају и већ има одређене информације о мотиву и починиоцу овог (не)дјела.
Клуб се, као и играч неће даље оглашавати у јавности до закључења истраге надлежних органа“.
