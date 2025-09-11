Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема

Извор:
Никола Јокић је одиграо статистички сјајан Еуробаскет, али је опет остао без медаље. Да ли ће ово бити његова посљедња акција са репрезентацијом?
Србија је испала са Еуробаскета послије шокантног пораза од Финске у осмини финала, па је тако наш тим заправо завршио такмичење на истој степеници као и 2022. године у Прагу и Берлину. Никола Јокић је и тада и сада статистички био сјајан, али је остао без медаље.
Он је на такмичењу у Риги просјечно имао 22,3 поена, имао 9 скокова и 4,2 асистенције. Предсједника Кошаркашког савеза Србије Небојшу Човића питали су о томе да ли очекује Јокића поново у националном тиму.
"Та прича ће увијек бити присутна, јер постоје играчи који су играли, па нису играли, па су се вратили. Из разноразних разлога. Оно што је најважније је да нам сви ти играчи буду здрави, физички и психички, да бисмо могли да причамо са њима и да их пратимо. Он у новембру неће моћи да игра, већ морамо да правимо тим од играча из наших потенцијала, који могу да играју", рекао је Човић.
У ФИБА прозору у новембру Србија игра два меча, Први на свом терену са Швајцарском 27. новембра, други са БиХ три дана касније у гостима. Наредни "прозор" је у фебруару када дочекујемо Турску, затим у марту гостујемо Турцима, а онда у јулу завршавамо квалификације за Мундобаскет против Швајцарске и Босне и Херцеговине.
Први турнир који је Никола Јокић прескочио био је Еуробаскет 2015. године. Тада се захвалио селектору Ђорђевићу, коме се то није допало.
"Јокић је изузетан проспект, биће носилац игре кад одлучи да му је репрезентација примарна. Помоћник генералног менаџера Денвера ми је рекао да ће га довести да потпишу уговор са њим и да његово тијело овог љета доведу у ред. Никола Јокић је при томе отказао позив да игра за младу репрезентацију уз образложење да иде у НБА. Океј, нека иде тамо и развија се, а ми морамо да наградимо и неке друге момке иако бих волио да тренирам Јокића", казао је Ђорђевић.
Годину дана касније се појавио на Олимпијским играма, али га 2017. године није било на списку за Евробаскету. "Да ли ће бити на списку? Па видите да је сад на списку. Је л' се ја зовем Јокић? Одговорио сам на питање", рекао је Ђорђевић, а онда добио одговор да најбољи играч не може да наступи.
У Кини је на Свјетском првенству играо и доживио је онај пораз од Аргентине, а онда се није одазвао на квалификациони турнир за Олимпијске игре 2021. године. Србија је тада пропустила највеће такмичење, а Јокић је поново био у тиму за Евробаскет 2022. Прескочио је Мундобаскет на Филипинима, а сада је поново био у тиму. Шта ће бити са Мундобаскетом 2027? Хајде прво да видимо како ћемо проћи квалификације.
"Три године касније, историја се поновила и Србија је поражена у осмини финала. Никола Јокић и даље није освојио медаљу са Евробаскета. Нешто дефинитивно није у реду са Николом Јокићем и Евробаскетом. Најбољи на свијету мораће да живи са неочекиваном рупом у биографији. Ништа, кромпир, на Европском првенству. Нема медаљу, а нема сљедеће шансе до 2029. године у Шпанији. Тада ће имати 34 године, а четири године су у кошарци читав живот", наводи се у тексту шпанског "Аса" о "проклетству Николе Јокића" на Евробаскету.
"Оно што Јокићу недостаје и наставиће да му недостаје макар до 34. године је медаља на Евробаскету. Ово му је други пут да му се ово дешава. Био је 11. септембар 2022. године када је Србија изгубила осмину финала од Италије 94:86. Три године касније 6. септембра тим са Балкана који је био фаворит за освајање злата је изгубио опет на скоро идентичан начин. Опет су изгубили у осмини финала упркос свим очекивањима", наводи се у тексту.
