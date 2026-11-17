Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Финикс санса савладали су Денвер нагетсе резултатом 117:105 на гостујућем терену, у утакмици НБА лиге. Финиксу је то прва побједа на гостовањима ове сезоне.
Најефикаснији у побједничком тиму био је Девин Букер са 20 поена, а чак седморица кошаркаша Финикса завршила су утакмицу са двоцифреним учинком.
Санси су до побједе стигли прије свега захваљујући тимској игри и доминацији у скоку. Иако су у меч ушли након утакмице одигране претходне вечери, имали су предност од 60:42 у скоковима, док су у поенима из другог напада били бољи од ривала резултатом 22:11.
У екипи Денвера истакао се Никола Јокић са 28 поена, 15 скокова и седам асистенција. Идентичан број поена постигао је и Џамал Мареј, упркос проблемима са личним грешкама.
Утакмица је била неизвјесна током већег дијела сусрета, уз 14 изједначења и 10 промјена вођства. Ипак, Финикс је у трећој четвртини преузео контролу и у посљедњем периоду имао чак 19 поена предности.
Денвер је у завршници успио да смањи заостатак на осам поена, 43 секунде прије краја, али није имао снаге за потпуни преокрет. Значајан допринос побједи гостију дала је и клупа Финикса, чији су резервни играчи постигли 42 поена, наспрам 19 колико су уписале резерве Денвера.
Џамал Мареј је током цијелог меча био под снажним притиском одбране Финикса, предвођене Дилоном Бруксом. Брукс је у трећој четвртини добио техничку грешку након што је погодио тројку и покретом руке провоцирао клупу Денвера.
Ово је био други међусобни дуел двије екипе ове сезоне. Денвер је славио у првом сусрету, одиграном 30. октобра у Финиксу, резултатом 127:120, у оквиру групне фазе НБА купа.
Нагетси су овим мечом поново играли пред домаћом публиком у дворани „Бол арена“, први пут након побједе над Торонтом четвртог новембра (128:109). Претходно су у оквиру гостујуће турнеје одиграли и утакмицу против Индијане у Мексико Ситију, а тај низ завршили су са три побједе и једним поразом.
Јокић и Мареј су недавно постали први саиграчи који су, од почетка вођења те статистике у сезони 1997/98, један другом уписали најмање 1.000 асистенција.
НБА резултати:
- Бостон – Орландо 105:115
- Кливленд – Чикаго 126:115
- Вашингтон – Мемфис 120:136
- Бруклин – Филаделфија 123:135
- Мајами – Хјустон 128:110
- Минесота – Портланд 106:98
- Њу Орлеанс – Голден Стејт 115:94
- Денвер – Финикс 105:117
(РТС)
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