Дончић: Црни облаци се надвили над Србијом

"Орлови" су завршили учешће на Европском првенству поразом од Финске у првој утакмици нокаут фазе, резултатом 92:86.
Тако су поново распршени снови читаве нације да би Србија могла да се врати на европски трон послије више од 20 година, захваљујући генерацији коју чине све саме звијезде.
Међутим, ни оне, попут Николе Јокића, Богдана Богдановића, Василија Мицића, Марка Гудурића, Николе Јовића и осталих, нису биле довољне да се оствари бољи учинак.
Екипа Светислава Пешића најавила је турнир савршеним учинком на припремама, а у посљедњој провјери декласирана је Словенија Луке Дончића у "Београдској арени".
Тада се чинило да имамо све за злато, али се то није десило, што је изненадило и Сашу Дончића, Лукиног оца који сада обавља улогу спортског директора словеначког савеза.
"Био сам шокиран... Али, Европско првенство је такво – једна лоша утакмица и идеш кући", почео је Дончић.
"Србија, иако међу главним кандидатима за злато, завршила је учешће. Било је још изненађујућих резултата, Грузија је побиједила Француску, Црна Гора изгубила од Велике Британије, Србија од Финске..."
Свјестан је и он да је можда и прекретница за ову генерацију била повреда капитена Богдана Богдановића у другој утакмици Евробаскета против Португалије.
"Црни облаци су се надвили над Србијом. Читао сам да су били болесни, да је било короне, повреда Богдановића... Успут су налетјели на сјајну Финску. Изостанак Богдановића је много утицао, био је то велики хендикеп."
С друге стране, "змајчеки" су још једном потврдили да обожавају да наступају на континенталном шампионату – пласирали су се у четвртфинале побиједивши Италију, али сада их очекује свјетски првак, селекција Њемачке.
"Знамо да имамо шансе, али и да ће бити тешко. Нијемци су уз Турску главни фаворити за злато. Међутим, игра се једна утакмица, не постоји психолошки притисак код Луке и играча", закључио је Саша Дончић.
