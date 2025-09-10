Logo
Дончић након меча: "Не желим да причам о судијама"

Извор:

Б92

10.09.2025

22:55

Коментари:

0
Дончић након меча: "Не желим да причам о судијама"
Фото: Tanjug

Најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић дао је изјаву за медије послије меча са Њемачком који је његова репрезентација изгубила резултатом 99:91.

Словенија је водила у већем делу сусрета, али није издржала у посљедњој деоници и дозволила је преокрет.

"Поносан сам на Словенију. Заиста сам поносан", било је прво што је рекао Дончић у микс зони дворане у Риги.

Упитан је о осјећају непоштовања које су му указале судије. Подсјетимо, он је одмах на старту добио техничку, потом и другу личну грешку у прва три минута.

Лука Дончић

Кошарка

Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд

Полувреме је завршио са три, а на старту треће дионице је зарадио и четврту личну грешку, што је значајно лимитирало његову продуктивност и у одбрани и у нападу.

"Не желим да причам о судијама. Заиста не бих о томе. Али четири фаула на почетку треће четвртине, тако нешто ми се никада у животу није догодило".

Шта вас све боли?

"Ма, нема панике. Имаћу пар дана за одмор, па креће нова сезона", подвукао је Дончић.

(б92)

Лука Дончић

Словенија

