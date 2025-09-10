Дончић након меча: "Не желим да причам о судијама"

Извор:
Најбољи словеначки кошаркаш Лука Дончић дао је изјаву за медије послије меча са Њемачком који је његова репрезентација изгубила резултатом 99:91.
Словенија је водила у већем делу сусрета, али није издржала у посљедњој деоници и дозволила је преокрет.
"Поносан сам на Словенију. Заиста сам поносан", било је прво што је рекао Дончић у микс зони дворане у Риги.
Упитан је о осјећају непоштовања које су му указале судије. Подсјетимо, он је одмах на старту добио техничку, потом и другу личну грешку у прва три минута.
Полувреме је завршио са три, а на старту треће дионице је зарадио и четврту личну грешку, што је значајно лимитирало његову продуктивност и у одбрани и у нападу.
"Не желим да причам о судијама. Заиста не бих о томе. Али четири фаула на почетку треће четвртине, тако нешто ми се никада у животу није догодило".
Шта вас све боли?
"Ма, нема панике. Имаћу пар дана за одмор, па креће нова сезона", подвукао је Дончић.
