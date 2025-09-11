Дончић огорчен: Добио сам техничку јер сам рекао ''ало''

11.09.2025
Након синоћњег пораза од селекције Њемачке у четвртини финала Европског првенства, кошаркаши Словеније у изјавама за медије нису крили огорчење суђењем у овом мечу, увјерени да је судијски тројац својим одлукама директно утицао на исход сусрета.
Прва звијезда и најбољи стријелац турнира Лука Дончић изјавио је да у каријери још није доживио такав однос судија, јавља СТА.
Козловскис је Дончићу већ на почетку утакмице досудио техничку грешку, на старту треће четвртине четврту личну, а на крају сусрета Њемачкој у нешто више од три минуте додијелио девет слободних бацања, чиме је превага коначно отишла на страну свјетских првака.
„Већ у другој минути сам добио техничку грешку јер сам судији рекао ‘ало’. Без икаквог упозорења, то се у четвртфиналу Европског првенства не ради. Затим сам на почетку другог полувремена добио четврту личну. Нешто такво никад ми се није догодило у животу“, рекао је Дончић новинарима у Риги.
Рекао је да су судије показале непоштовање према екипи Словеније и то највише боли.
„Првенство напуштам веома љут. Наши циљеви били су већи. Дали смо све од себе, борили се максимално, зато сам свим момцима након утакмице честитао на борбености и игри коју су приказали. Могао сам и сам у завршници одиграти боље. Неки шутеви нису улазили, нисам донио праве одлуке, али борили смо се до краја и поносан сам на ову репрезентацију - истакнуо је Дончић и додао да ће му требати неколико дана да се смири, преноси фена.
