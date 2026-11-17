Аутор:АТВ редакција
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Селектор кошаркашке репрезентације Србије Душн Алимпијевић објавио је списак од 24 играча за новембарски прозор квалификација за Мундобаскет. На њему су се нашла и двојица кошаркаша Игокее, Лазар Стефановић и Петар Ковачевић.
Стефановић је играо за млађе репрезентативне селекције Србије, а на ширем списку нашао се и прошлог новембра.
Алекса Аврамовић, Филип Барна, Немања Дангубић, Дејан Давидовац, Огњен Добрић, Никола Ђуришић, Марко Гудурић, Балша Копривица, Аријан Лакић, Владимир Лучић, Вања Маринковић, Василије Мицић, Душан Милетић, Лука Митровић, Стефан Момиров, Јован Новак, Филип Петрушев, Урош Плавшић, Ален Смаилагић и Никола Танасковић.
Србија ће 26. новембра гостовати Литванији, а три дана касније у Београду дочекати Италију.
„Орлови“ су у претходном квалификационом термину остварили двије изузетно битне побједе, а издваја се она у Пезару против Италије, директног конкурента у борби за пласман на завршницу у Катар.
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