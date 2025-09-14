Епска драма у финалу: Шенгун трагичар

14.09.2025
21:53
Коментари:1
Кошаркаши Њемачке нови су шампиони Европе.
У финалу су савладали Турску рeзултатом 88:83 у епској драми Евробаскета.
Може се слободно рећи да је досадашњи херој Турске Шенгу трагичар у овом мечу.
На самом крају је Турска на минус три имала напад и 19 секунди времена да би Шенгун бацио тројку - узалудно и тако учинио нешто несхватљиво.
У истом нападу направљен је фаул за Њемачку и поклоњена су им два бацања, или у преводу два поена.
Имала је Турска све у својим рукама, лако могла и сама да заврши са златом у рукама, али су Нијемци били најпаметнији када је то било најважније, а Денис Шредер је остао хладне руке и на крају је постигао кључне поене за злато.
Ипак, треба истаћи и огроман допринос Исака Бонге, кошаркаша Партизана, који је апсолутно доминирао на терену и маестралном партијом водио екипу ка златној медаљи.
Гледали смо заиста спектакуларно финале Евробаскета, прије свега нападачки гледано. Ритам је био изванредан у сваком смислу те ријечи, а погоци су се ређали скоро као на траци.
Видјело се да су обје екипе у меч ушле екстремно мотивисане, а по самим прославама погодака и да ће дати све од себе, па и последњу кап зноја да би стигли до злата око врата вечерас.
Турска је поново покушавала да са дистанце направи разлику, док је Њемачка више гурала лопту под кош и тамо жељела да стигне до преваге у овом финалу. На тренутке је план био успјешан за један тим, а на тренутке за онај други.
Меч је почео онако како се ријетко ко могао и надати. Сипали су тројке Турци као да су на тренингу - Шејн Ларкин и Џеди Осман су донели Атамановом тиму предност од чак 11 поена.
Међутим, мало по мало је разлика потом почела да се топи послије тајмаута Њемачке. Ибрахимагић је очигледно на предаху указао својим играчима на грешке које су правили и они су одреаговали на прави начин.
Кренуо је Вагнер да погађа са дистанце, трудио се да улази и унутра, а Њемачка је за само три минута не само успјела да сустигне, него и да престигне Турску. Стога је тим Ергина Атамана умјесто предности имао заостатак од два поена.
Њемачка је наставила са добром игром и на старту другог квартала, па је у једном моменту имала и +6 (22:28), али је послије реакције Ергина Атамана коначно како зна и умије проиграо и Алперен Шенгун.
Један од најбољих играча овог турнира је погодио неке јако тешке шутеве, укључујући и тројку преко руке, па је заједно са Османом и Ларкином био водећа сила која је донијела Турској ново вођство.
Они су се у њему и задржали све до полувремена, а чак су могли да имају и +9, да је Ларкин био прецизан послије Атамановог тајмаута пред посљедњи посјед. Овако, морали су да се задовоље са шест поена вишка пред наставак меча - 46:40.
Трећа четвртина кренула је спектакуларно по Њемачку, која је брзо надокнадила минус и успјела да поведе послије нове серије. Дјеловало је да су пронашли начин да коначно зауставе турски напад, али је Шенгун опет био тај који је повео повратак.
Стигла је Турска и овога пута Панцере, а онда смо ушли у игру нерава, такву да је само један поен дијелио два тима пред посљедњу дионицу - 67:66.
Стегао је Атаманов тим одбрану у посљедњој четвртини. Почео је да игра веома чврсто, а Нијемци се у таквом распореду снага нису баш најбоље снашли. Стога не чуди што је послије око два минута игре у овом периоду и тројке Османа разлика поново била +6 за Турке.
Међутим, Нијемци не би били Нијемци да се предају. Опет су Панцери успјели да узврате, а опет је велику улогу у томе играо Исак Бонга. Кошаркаш Партизана играо је феноменалну одбрану и не само то, него је тројком донио и предност Ибрахимагићевом тиму на три и по минута до краја.
