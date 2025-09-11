Logo
Large banner

Европско првенство кошарке у колицима: Србија у полуфиналу

11.09.2025

08:31

Коментари:

0
Европско првенство кошарке у колицима: Србија у полуфиналу
Фото: Ustupljena fotografija

Репрезентација Србије пласирала се у полуфинале првенства Европе Ц дивизије у кошарци у колицима које се игра у бугарском граду Сомоков.

Изабраници селектора Горана Матића су у посљедњем мечу групне фазе савладали националну тим Чешке са више него заслужених 61:51 (15:12, 11:12, 17:10, 18:17). На путу до великог финала које би им осигурало једну од медаља Србију очекује репрезентација Шведске, а сусрет се игра данас са почетком од 14.45 часова.

Најефикаснији у селекцији „Орлова“ били су Адија Десатни са 19 и Филип Јовановић са 18 поена. Расположен је био и Немања Вукашиновић, узданица ККИ Врбас, а он је меч завршио са осам убачених поена. У пораженој селекцији издвојио се двојац Томаш Невечни са 17 и Филип Поспишил који је имао учинак од 12 датих поена.

- Задовољни смо пласманом у полуфинале. Меч са Чесима био је доста тежак, а морам истаћи како смо све преломили у трећој четвртини коју смо добили са седам разлике и тада су нам врата полуфинала била широм отворена. Сада нас ишчекује окршај са неугодним Швеђанима, и искрено се надамо да и њих можемо побиједити, мада нам неће бити нимало лако. Једно је сигурно, а то је, да ће играчи на терену дати све од себе како би стигли до саме завршнице шампионата Старог континента Ц дивизије – ријечи су селектора Србије Горана Матића, уједно тренера Кошаркашког клуба инвалида Врбас.

Подијели:

Таг:

košarka u kolicima

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner