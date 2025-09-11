Европско првенство кошарке у колицима: Србија у полуфиналу

11.09.2025
Репрезентација Србије пласирала се у полуфинале првенства Европе Ц дивизије у кошарци у колицима које се игра у бугарском граду Сомоков.
Изабраници селектора Горана Матића су у посљедњем мечу групне фазе савладали националну тим Чешке са више него заслужених 61:51 (15:12, 11:12, 17:10, 18:17). На путу до великог финала које би им осигурало једну од медаља Србију очекује репрезентација Шведске, а сусрет се игра данас са почетком од 14.45 часова.
Најефикаснији у селекцији „Орлова“ били су Адија Десатни са 19 и Филип Јовановић са 18 поена. Расположен је био и Немања Вукашиновић, узданица ККИ Врбас, а он је меч завршио са осам убачених поена. У пораженој селекцији издвојио се двојац Томаш Невечни са 17 и Филип Поспишил који је имао учинак од 12 датих поена.
- Задовољни смо пласманом у полуфинале. Меч са Чесима био је доста тежак, а морам истаћи како смо све преломили у трећој четвртини коју смо добили са седам разлике и тада су нам врата полуфинала била широм отворена. Сада нас ишчекује окршај са неугодним Швеђанима, и искрено се надамо да и њих можемо побиједити, мада нам неће бити нимало лако. Једно је сигурно, а то је, да ће играчи на терену дати све од себе како би стигли до саме завршнице шампионата Старог континента Ц дивизије – ријечи су селектора Србије Горана Матића, уједно тренера Кошаркашког клуба инвалида Врбас.
