Финска наставља да гази - преко Грузије до полуфинала

Извор:

Агенције

10.09.2025

18:35

Коментари:

0
Финска наставља да гази - преко Грузије до полуфинала
Фото: Tanjug/AP Photo/Sergei Grits

Кошаркаши Финске наставили су са сјајним играма на Европском првенству чија се завршница игра ове седмице у летонској Риги, а данас су елиминисали Грузију у борби за полуфинале.

Финска је славила 93:79 и тако осигурала мјесто међу четири најбоље селекције Старог континента, што ће бити њен највећи успјех у историји, пошто је досад то било 6. мјесто на Евробаскету 1967. године.

Крањска Гора

Регион

Рај испуњен миром на свега четири сата од нас

Имали смо резултатски егал у првих седам минута утакмице, а онда су се Финци сјајном серијом одлијепили и до краја прве четвртине повели са 28:15.

Наставили су Финци фантастично шутирати и у другој четвртини те је њихова предност само расла, да би у једном тренутку достигла рекордних +20 (57:37).

На осам минута до краја утакмице се Грузијци враћају у меч јер су смањили на само шест поена заостатка (73:67), али тада Финци убацују важну тројку и не дозвољавају ривалу да му се потпуно приближи.

Серијом 8-0 су Финци потпуно одбили налет Грузијаца и тада су себи осигурали миран финиш утакмице.

Завршило је 93:79, а сада Финска чека ривала у полуфиналу, гдје ће играти против бољег из дуела Њемачке и Словеније који се игра од 20 сати.

Horoskop

Занимљивости

Хороскопски знакови који најчешће упадају у финансијске проблеме

Са по 17 поена су Финску до побједе водили Микаел Јантунен и Лаури Марканен, а 14 кошева је убацио Сасу Салин.

Код Грузије је с 20 поена прво име био Сандро Мамукелашвили, 19 је убацио Дуда Санадзе, а 18 Торнике Шенгелиа.

