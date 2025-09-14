Грчка-Финска: Невиђена драма, бронза припала Хеленима

Извор:
Кошаркашка репрезентација Грчке бронзана је на овогодишњем Евробаскету!
Сјајни Хелени у потпуности су у Риги надмудрили и надиграли Финце у борби за треће мјесто, зауставили Марканена, а Јанис Адетокумбо је још једном показао због чега је један од најбољих играча данашњице. На крају је било 92:89!
Невиђена је то била драма, Финци су губили са 15 разлике на око пет минута до краја, а на крају је Валтонен на пет секунди до краја имао бацање да их одведе у продужетак, а Јантунен и шут за побједу. Промашили су и један и други, Хелени су се извукли и узели бронзу.
Гледали смо меч у којем је Грчка углавном контролисала ситуацију, али смо на другој страни још једном видјели Финску која је спремна да се бори за све до самог краја, као што је то био случај и на претходним утакмицама на овом Евробаскету, преноси "Телеграф".
Сјеверњаци овога пута нису имали са собом "савезника" у виду доброг шута за три поена, али су енергијом ипак успијевали на моменте да парирају и да надмаше Хелене, за које је једноставно блистао моћни Јанис Адетокумбо, а са њим је све погађао и Тајлер Дорси.
Почело је прилично уједначено, али и доста нервозно. Доста дуго смо чекали на прве поене на утакмици, а онда се све некако отворило само од себе. Тројке су почеле да падају једна за другом, али се у таквој "јурњави" боље снашла Грчка.
Прије свега је Дорси кажњавао на старту сваки промашај Финске, велику енергију Хеленима давао је и поменути Јанис Адетокумбо, тако да је мало по мало Грчка успјела да дође и до двоцифрене предности, но имала је +9 послије уводних 10 минута.
Пала је Грчка мало у игри на самом старту друге дионице, што је Финска искористила да приђе и на само један поен разлике у једном моменту, али је тада услиједила нова серија Хелена. Сваки пут је тим са Балкана имао одговор, чак и наредни пут када су се Суоми приближили.
Тако ни не чуди што је до краја полувремена разлика поново нарасла и не само то, него је достигла и великих +14. Једноставно је тада Грчка зацементирала своју "пол позицију" пред наставак меча.
И трећа дионица донијела нам је успоне и падове у игри Грчке и Финске. Доста грешака правила је средином квартала екипа Василиса Спанулиса, па ни не чуди што су Суоми у једном моменту били на само шест поена минуса.
Али, моћни Јанис Адетокумбо је поново ударио шамар Финцима невјероватном рампом, а затим и моћним закуцавањем на другој страни. То је отворило мјесто Хеленима да се одлијепе на двоцифрену разлику пред завршних 10 минута (69:56).
Но, као по правилу, почетак четвртине је за Грке био прилично лош, па је Валтонен поново успио да из двије контре приближи Финце.
Међутим, Грчка је ипак била довољно квалитетна да не допусти било какву драму на овом мечу и да кући са овог Евробаскета оде са бронзаном медаљом у рукама. Може се рећи, и апсолутно заслужено по приказаном на цијелом турниру.
Феноменално је одиграо Јанис Адетокумбо данас, постигао 30 поена уз чак 17 скокова за заиста моћан дабл-дабл, а на то је додао и шест асистенција. Поентерски су га пратили Тајлер Дорси и Василеос Толиопулос, који су погађали редом са дистанце и меч завршили са 20, односно 15 поена.
У Финској је све било уједначено, а највише поена је на крају успио да сакупи Лаури Марканен и убацио је 19 поена уз десет скокова, док је Елијас Валтонен дао 18, а Оливер Накамуа 15.
