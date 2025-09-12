Logo
Large banner

Гуровић открио шок информације о репрезентацији: Пиле се кафе одвојено, за Алексу и Вању је невјероватно...

12.09.2025

10:38

Коментари:

0
Гуровић открио шок информације о репрезентацији: Пиле се кафе одвојено, за Алексу и Вању је невјероватно...
Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Пораз српских кошаркаша на Евробаскету и даље је тема која је у Србији посебно актуелна. Рана која је настала после испадања од Финске и дебакла екипе Светислава Пешића и даље боли, а готово свакодневно се јављају многе легенде српске кошарке које дају своје виђење ситуације.

Међу њима је и Милан Гуровић, бивши репрезентативац који је био члан генерације која је Србији донијела посљедња два злата, у Истанбулу на Евробаскету 2001. и у Индијанаполису 2002. на Свјетском првенству.

Гуровић је у разговору за емисију Зона Прес истакао да се осјетило да није нешто како треба у екипи и да атмосфера није била на најбољем нивоу, за шта каже да је и он имао информације.

Jokic-Srbija-06092025

Кошарка

Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема

- Осјетио сам и сјај и биједу. Ово бих упоредио са Новим Садом, мислим да је нека слична ситуација. Мислим да је ту сигурно била пољуљана хемија. Не бих сада о играчима који су, али знам лично, добио сам информације да ту није баш сјајна била атмосфера. Подсјећа ме на 2005. годину када су разни играчи пили кафе одвојено. То је онако неки мали детаљ који значи доста.

- Из оне рапсодије, гдје смо онај припремни период играли феноменално и изјављивао сам да ми мирише на 2001. када смо од почетних утакмица до самог краја првенства играли без пораза, па ме је подсјетило на ту годину.

Srbija EP

Кошарка

Дончић: Црни облаци се надвили над Србијом

Истиче Гуровић да су подбацили многи играчи који су морали да се истакну када се посебна пажња ривала усмјерава на Николу Јокића.

- Турска је показала да су рањиви. Против Финске смо можда ушли потцјењивачки, без енергије. Видјели смо да су нас надскакали, поготову у првом полувремену. Наравно, Никола Јокић - дечко не може да игра сам. Одбрана је била фокусирана на њему, јер се ради о најбољем играчу на свету, али једноставно мислим да су Гудурић, Добрић, не знам ко је све ту био, морали да погоде те отворене шутеве. То мора да се да.

Критиковао је и селектора да је заборавио Алексу Аврамовића на клупи, али и то што Вања Маринковић као најбољи шутер у екипи није добио шансу.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Светислав Пешић

Алекса Аврамовић

Milan Gurović

košarkaška reprezentacija Srbije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

Кошарка

Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

21 ч

0
Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

Кошарка

Преокрет: Демантовано да је смијењен Светислав Пешић

4 д

1
Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом

Кошарка

Смијењен Светислав Пешић

4 д

0
Мока Славнић Пешићу: "Реци крив сам, какви вируси"

Кошарка

Мока Славнић Пешићу: "Реци крив сам, какви вируси"

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

33

Израел одбацио декларацију Генералне скупштине УН

19

31

Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

19

31

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

19

30

Ко ће на пријевремене изборе?

19

24

Нова ригорозна правила: Без овога нема уласка у земље ЕУ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner