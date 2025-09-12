Гуровић открио шок информације о репрезентацији: Пиле се кафе одвојено, за Алексу и Вању је невјероватно...

12.09.2025
Пораз српских кошаркаша на Евробаскету и даље је тема која је у Србији посебно актуелна. Рана која је настала после испадања од Финске и дебакла екипе Светислава Пешића и даље боли, а готово свакодневно се јављају многе легенде српске кошарке које дају своје виђење ситуације.
Међу њима је и Милан Гуровић, бивши репрезентативац који је био члан генерације која је Србији донијела посљедња два злата, у Истанбулу на Евробаскету 2001. и у Индијанаполису 2002. на Свјетском првенству.
Гуровић је у разговору за емисију Зона Прес истакао да се осјетило да није нешто како треба у екипи и да атмосфера није била на најбољем нивоу, за шта каже да је и он имао информације.
- Осјетио сам и сјај и биједу. Ово бих упоредио са Новим Садом, мислим да је нека слична ситуација. Мислим да је ту сигурно била пољуљана хемија. Не бих сада о играчима који су, али знам лично, добио сам информације да ту није баш сјајна била атмосфера. Подсјећа ме на 2005. годину када су разни играчи пили кафе одвојено. То је онако неки мали детаљ који значи доста.
- Из оне рапсодије, гдје смо онај припремни период играли феноменално и изјављивао сам да ми мирише на 2001. када смо од почетних утакмица до самог краја првенства играли без пораза, па ме је подсјетило на ту годину.
Истиче Гуровић да су подбацили многи играчи који су морали да се истакну када се посебна пажња ривала усмјерава на Николу Јокића.
- Турска је показала да су рањиви. Против Финске смо можда ушли потцјењивачки, без енергије. Видјели смо да су нас надскакали, поготову у првом полувремену. Наравно, Никола Јокић - дечко не може да игра сам. Одбрана је била фокусирана на њему, јер се ради о најбољем играчу на свету, али једноставно мислим да су Гудурић, Добрић, не знам ко је све ту био, морали да погоде те отворене шутеве. То мора да се да.
Критиковао је и селектора да је заборавио Алексу Аврамовића на клупи, али и то што Вања Маринковић као најбољи шутер у екипи није добио шансу.
