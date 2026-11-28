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Кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић био је мета физичког напада непосредно по завршетку утакмице НБА купа против Сан Антонио Спарса, у којој је домаћи тим послије великог преокрета славио резултатом 99:96 и обезбиједио посљедње мјесто у четвртфиналу тог такмичења.
До инцидента је дошло одмах након посљедњег звиждука, када је супруг једне гледатељке из публике покушао физички да насрне на словеначког репрезентативца.
Присутни су морали да реагују и одвуку Дончића са мјеста догађаја како би спријечили ескалацију сукоба са навијачем који га је претходно провоцирао.
Luka Doncic flung an elbow band at fan, then turned around to get it back…
The fans husband was offended and shoved Luka.
What is going on?? https://t.co/qRu2ZMrBhw— Legion Hoops (@LegionHoops) November 28, 2026
Немилим сценама претходила је изузетно неизвјесна завршница на паркету.
Екипа из Лос Анђелеса контролисала је меч током већег дијела сусрета и имала убједљиву предност од 20 поена разлике, али су домаћи кошаркаши успјели да надокнаде велики заостатак, преокрену резултат и тријумфују са 99:96.
Овом побједом Сан Антонио Спарси су потврдили пласман у елиминациону фазу НБА купа, док су дешавања након меча поново отворила питање безбедности играча и контроле публике поред терена у завршници неизвјесних утакмица.
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