Јокић добија велико појачање – стиже НБА шампион

Денвер Нагетс би у наредном периоду могао да добије још једно звучно појачање.
После Јонаса Валанчунаса у редове тима Дејвида Аделмана могао би да стигне и легендарни Кевин Лав.
Он је до скора био члан екипе Мајами Хита, али је био трејдован у редове екипе Јуте Џез почетком јула.
Али дјелује да се Лав неће задржавати у тој екипи, већ тражи излаз из Солт Лејк ситија, док би нова екипа могла да буде из Колорада.
Како пише амерички новинар Марк Стајн, један од разлога за овај трејд се може тражити у томе што је Дејвид Аделман већ сарађивао са Лавом, док је он играо за Минесоту.
Американац је већ одавно ван своје форме и све је ближи одласку у пензију.
Искусни кошаркаш је у НБА лиги одиграо 952. утакмице, док је најбоље партије пружао у сезони 2011/12, када је просјечно биљежио 26 поена и 13,3 скока по мечу.
