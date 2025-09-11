Logo
Large banner

Кад Србија игра против Босне и Херцеговине?

Извор:

АТВ

11.09.2025

11:28

Коментари:

0
Кад Србија игра против Босне и Херцеговине?
Фото: Anadolu/Esra Bilgin

Прва рунда квалификација за Свјетско првенство у кошарци за репрезентацију Србије почиње 27. новембра.

Србија се налази у Групи Ц заједно са Турском, Босном и Херцеговином и Швајцарском.

Први меч игра се у Београду против Швајцарске, док ће наредни играти три дана касније у Сарајеву против Босне и Херцеговине.

Jokic-Srbija-06092025

Кошарка

Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема

Наредне године Србе очекује меч против Турске 27. фебруара у Београду, а након тога иде реванш у Турској 2. марта.

Поново ће против Швајцарске играти 2. јула, а три дана касније одиграће реванш меч против Босне и Херцеговине у Београду.

Подијели:

Тагови:

Košarka

Србија

Bosna i Hercegovina

kvalifikacije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дончић огорчен: Добио сам техничку јер сам рекао ''ало''

Кошарка

Дончић огорчен: Добио сам техничку јер сам рекао ''ало''

16 ч

0
Леброн у средишту сукоба Америке и Кине

Кошарка

Леброн у средишту сукоба Америке и Кине

1 д

0
Европско првенство кошарке у колицима: Србија у полуфиналу

Кошарка

Европско првенство кошарке у колицима: Србија у полуфиналу

19 ч

0
Њемачка након драме срушила Словенију

Кошарка

Њемачка након драме срушила Словенију

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner