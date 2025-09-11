Кад Србија игра против Босне и Херцеговине?

Извор:
АТВ
11.09.2025
11:28
Коментари:0
Прва рунда квалификација за Свјетско првенство у кошарци за репрезентацију Србије почиње 27. новембра.
Србија се налази у Групи Ц заједно са Турском, Босном и Херцеговином и Швајцарском.
Први меч игра се у Београду против Швајцарске, док ће наредни играти три дана касније у Сарајеву против Босне и Херцеговине.
Кошарка
Да ли ће Јокић поново играти за репрезентацију? На сљедећем окупљању га сигурно нема
Наредне године Србе очекује меч против Турске 27. фебруара у Београду, а након тога иде реванш у Турској 2. марта.
Поново ће против Швајцарске играти 2. јула, а три дана касније одиграће реванш меч против Босне и Херцеговине у Београду.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму