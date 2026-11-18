Аутор:АТВ редакција
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Андреј Стојаковић одиграо је утакмицу каријере и предводио Илиној до убједљиве побједе над Дјуком резултатом 99:78, постигавши 46 поена у једном од најимпресивнијих индивидуалних наступа на гостујућем терену у историји америчке колеџ кошарке.
Син некадашњег НБА шампиона Пеђе Стојаковића блистао је у гостима у чувеној дворани, гдје је са 46 поена поставио нови рекорд по броју поена једног гостујућег играча у историји „Камерон индор стадиона“.
Андреј је до историјског учинка стигао уз изузетно ефикасан шут из игре, погодивши 14 од 21 покушаја. Његов наступ имао је додатну тежину јер је остварен против петопласиране екипе Дјука, пред њеним навијачима.
Илиној је овом побједом, као десетопласирани тим на ранг-листи, прекинуо и импресиван низ Дјука од чак 35 узастопних побједа на домаћем терену.
Разлика од 21 поена довољно говори о доминацији гостујућег састава, али је у центру пажње ипак био српски кошаркаш, који је одиграо утакмицу за памћење.
Овај наступ представља велики корак напријед за Стојаковића, који је током досадашње колеџ каријере прошао кроз три програма. Прву сезону провео је на Станфорду, гдје је просјечно биљежио 7,8 поена, да би потом на Калифорнији подигао учинак на 17,9 поена и 4,7 скокова по утакмици.
Након преласка на Илиној, имао је важну улогу у екипи која је стигла до завршног турнира НЦАА такмичења, уз просјек од 13,5 поена и 50 одсто шута из игре. Одлучио је да се врати и за сениорску сезону, а досадашњи резултати показују колико му је та одлука значила.
Прије ове утакмице прогнозе су га углавном сврставале у другу рунду предстојећег НБА драфта, али би овакве партије могле значајно да утичу на његову позицију.
Учинак против Дјука, једног од најпознатијих колеџ програма у САД, представља снажну референцу за наставак сезоне и борбу за што бољи пласман на драфту.
Поред НБА будућности, пажњу привлачи и питање репрезентативне каријере. Андреј посједује српски и грчки пасош, али још није донио коначну одлуку о томе коју ће националну селекцију представљати у будућности.
(РТС)
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