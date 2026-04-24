КК Борац уз основце: Реновирано игралиште ОШ "Георги Стојков Раковски"

Аутор:АТВ
Лијепо вријеме, прави прољећни дан, кошаркашка лопта и на терен. Школска лига за основце седмих и нижих разреда Бањалука је у пуном јеку, а свима је у циљу да се представе у најбољем свјетлу и својој школи донесу побједу.
Тако је било и данас на игралишту Основне школе „Георги Стојков Раковски“ гдје је све било у знаку кошарке.
Да би основци имали најбоље могуће услове на располагању побринули су се у Кошаркашком клубу Борац. У склопу пројекта „За нашу дјецу“ Борац је донирао четири табле и четири обруча, а сада је циљ наставити даље.
Школска лига за млађе основце и ове године привукла је пажњу свих школа из Бањалуке, а ако је судити по мечевима који су одиграни данас очекује се велика борба за прво мјесто до самог краја.
