Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Србије поражени су на гостовању у Литванији (91:78) у наставку мундијалских квалификација. Листу стријелаца у тиму селектора Душана Алимпијевића предводио је Ален Смаилагић са 24 поена, а сјајну партију у поразу “Орлова” пружио је Лазар Стефановић.
Кошаркаш Игокее у потпуности је оправдао повјерење које му је позивом у национални тим указао Душан Алимпијевић убацивши 14 поена за 18 минута проведених на паркету.
Стефановић је минулог љета стигао у редове Игокее и већ се наметнуо као један од лидера са одличном статистиком у досадашњем дијелу сезоне.
Плејмејкер рођен 27. априла 2002. године у Београду на просјеку је од око 15 убачених поена и 4 асистенције ове сезоне, а добре партије нису прошле незапажено и стигао је позив у репрезентацију Србије за утакмице са Литванијом и Италијом.
Стефановић је у Клаепиди, упркос поразу, показао да Алимпијевић може да рачуна на њега, а нову прилику за доказивање добиће и против Италије у Београду (недјеља, 19.00).
Кошаркаши Србије са побједом над “азурима” широм би себи отворили врата ка Свјетском првенству.
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