Кошаркашки семинар у Бањалуци окупио позната тренерска имена

Извор:

АТВ

13.09.2025

20:05

Коментари:

0
Фото: АТВ

Позната тренерска имена и ове године пристигла су на семинар у организацији Удружења кошаркашких тренера Републике Српске. Највећи међу њима је Дејан Радоњић.

Најтрофејнији стратег у историји Црвене звезде радо се одазвао позиву, а тема којој је посветио пажњу је транзициони напад.

Семинар у Бањалуци идеална је прилика за стручно усавршавање и стицање нових искустава за све тренере из Републике Српске. Поред Радоњића говорили су и тренер Игокее Ненад Стефановић, као и Александар Кукрић и Ненад Трунић.

Тренерски семинар имао је јасну поруку - сваки напредак почиње учењем, а сви присутни имали су прилику да уче управо од најбољих.

