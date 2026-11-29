Тиме је и озваничен крај трке за одлазак на Свјетско првенству, јер више не постоји ни математичка шанса за тако нешто.

БиХ је након 10 одиграних мечева на посљедњој шестој позицији Групе Ј са три побједе и седам пораза.

Република Српска Додик прозвао Арену спорт и Телеком Србије: "Да човјек не повјерује!"

Најефикаснији у БиХ био је Џанан Муса са 22 поена, док су Марић и Кастанеда додали 10.

Наредни меч ће БиХ играти против Италије, али резултатски неће донијети промјену.