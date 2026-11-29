Аутор:АТВ редакција
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Кошаркашка репрезентација БиХ поражена је од Литваније у Сарајеву са 85:73.
Тиме је и озваничен крај трке за одлазак на Свјетско првенству, јер више не постоји ни математичка шанса за тако нешто.
БиХ је након 10 одиграних мечева на посљедњој шестој позицији Групе Ј са три побједе и седам пораза.
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Најефикаснији у БиХ био је Џанан Муса са 22 поена, док су Марић и Кастанеда додали 10.
Наредни меч ће БиХ играти против Италије, али резултатски неће донијети промјену.
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