Logo
Large banner

Леброн у средишту сукоба Америке и Кине

Извор:

Б92

10.09.2025

14:44

Коментари:

0
Леброн у средишту сукоба Америке и Кине
Фото: Tanjug/AP/Jessica Hill

Леброн Џејмс, који се налази на турнеји по Кини ове недјеље, рекао је новинарима да "кошарка није само спорт, већ и мост који нас повезује".

Извјештај агенције "Асошиејтед прес" у уторак погрешно је навео да је Џејмс написао колумну за кинеске државне медије, што је изазвало критике из конзервативних медија и хонгконшког "Јутарњег поста Јужне Кине".

Извори су за ЕСПН и друге медије рекли да је Џејмс разговарао са новинарима више медија, а његови коментари су састављени из тих групних интервјуа.

Све се то догађа док лидери Кине и САД траже начине да избјегну потенцијални трговински сукоб између двије највеће свјетске економије.

Предсједник Доналд Трамп је запријетио да ће увести високе царине на Кину, која је најавила да ће одговорити узвратним тарифама.

Трамп је прошлог мјесеца рекао да ће одложити царине за 90 дана док преговарачи из обе земље раде на могућем договору, који би могао довести до самита између америчког предсједника и кинеског предсједника Сија Ђинпинга крајем ове или почетком сљедеће године.

НБА је заказао двије предсезонске утакмице сљедећег мјесеца у Макау између Финикс Санса и Бруклин Нетса.

Пред улазак у своју 23. НБА сезону, Џејмс је рекао да је задивљен пријемом који је добио у Кини.

"Веома сам почаствован што могу да дођем овдје, тако далеко од куће, и добијем овакав пријем и љубав. Само сам желио да то вратим заједници и овој земљи", рекао је Џејмс агенцији Синхуа, званичној кинеској новинској агенцији, док је завршавао посјету Ченгдуу.

НБА ради на поновном изградњи свог бренда у Кини, гдје је кошарка одувијек била популарна.

Утакмице 10. и 12. октобра одржаће се више од пет година након што је лига практично била забрањена у Кини неколико година због одлуке НБА комесара Адама Силвера да не казни Дарила Морија 2019. године, након што је он на Твитеру изразио подршку противвладиним демонстрантима у Хонгконгу.

Подијели:

Таг:

Lebron Džejms

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner