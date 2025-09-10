Леброн у средишту сукоба Америке и Кине

Извор:
Леброн Џејмс, који се налази на турнеји по Кини ове недјеље, рекао је новинарима да "кошарка није само спорт, већ и мост који нас повезује".
Извјештај агенције "Асошиејтед прес" у уторак погрешно је навео да је Џејмс написао колумну за кинеске државне медије, што је изазвало критике из конзервативних медија и хонгконшког "Јутарњег поста Јужне Кине".
Извори су за ЕСПН и друге медије рекли да је Џејмс разговарао са новинарима више медија, а његови коментари су састављени из тих групних интервјуа.
Све се то догађа док лидери Кине и САД траже начине да избјегну потенцијални трговински сукоб између двије највеће свјетске економије.
Предсједник Доналд Трамп је запријетио да ће увести високе царине на Кину, која је најавила да ће одговорити узвратним тарифама.
Трамп је прошлог мјесеца рекао да ће одложити царине за 90 дана док преговарачи из обе земље раде на могућем договору, који би могао довести до самита између америчког предсједника и кинеског предсједника Сија Ђинпинга крајем ове или почетком сљедеће године.
LeBron James aura farming in China 🔥👑 @KingJames pic.twitter.com/ndg45U3Tkt— JustFreshKicks (@JustFreshKicks) September 6, 2025
НБА је заказао двије предсезонске утакмице сљедећег мјесеца у Макау између Финикс Санса и Бруклин Нетса.
Пред улазак у своју 23. НБА сезону, Џејмс је рекао да је задивљен пријемом који је добио у Кини.
"Веома сам почаствован што могу да дођем овдје, тако далеко од куће, и добијем овакав пријем и љубав. Само сам желио да то вратим заједници и овој земљи", рекао је Џејмс агенцији Синхуа, званичној кинеској новинској агенцији, док је завршавао посјету Ченгдуу.
НБА ради на поновном изградњи свог бренда у Кини, гдје је кошарка одувијек била популарна.
LeBron James is so welcomed and loved by Chinese fans!🏀— Li Jingjing 李菁菁 (@Jingjing_Li) September 10, 2025
This is his trip to Chengdu on Sept 5.
He is also the first #NBA player (probably first U.S. athlete ever) to publish an article on China's media, the People's Daily!
He encourages using basketball as a bridge to promote… pic.twitter.com/a9IfpbrAKT
Утакмице 10. и 12. октобра одржаће се више од пет година након што је лига практично била забрањена у Кини неколико година због одлуке НБА комесара Адама Силвера да не казни Дарила Морија 2019. године, након што је он на Твитеру изразио подршку противвладиним демонстрантима у Хонгконгу.
