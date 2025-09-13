Logo

Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

Извор:

Б92

13.09.2025

14:16

Коментари:

0
Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру
Фото: Танјуг/АП

Лука Дончић живи луксузним животом у Лос Анђелесу откако је трејдован у Лејкерсе.

Одмах након завршетка учешћа на Европском првенству у кошарци 2025. са Словенијом, Дончић је инвестирао у своје некретнине.

Како открива "The Rorange County Register", Дончић је купио нову кућу на Менхетн Бичу за 25 милиона долара.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Према истом извору, та кућа је раније била у власништву познате тенисерке Марије Шарапове.

Ова троспратна кућа је изграђена 2015. године, простире се на плацу од 2.500 квадратних метара, има пет спаваћих соба, базен и куглану.

судница

Хроника

Три године скривао леш оца у помоћној просторији, а сада је донесена коначна пресуда

Куповина се догодила непосредно након што је Дончић продужио трогодишњи уговор са Лос Анђелес Лејкерсима вриједан 165 милиона долара, пише Б92.

Подијели:

Таг:

Лука Дончић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

Друштво

Уводи се велика промјена на аеродромима у БиХ

5 ч

0
Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

Република Српска

Кошарац: У страху од СДА, "тројка" бјежи од одговорности за политички пораз

5 ч

1
Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања

Савјети

Ево како да направите ајвар без вишесатног кувања

5 ч

0
Колинда Грабар Китаровић, бивша предсједница Хрватске

Савјети

Колинда открила како је линију довела до савршенства

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner