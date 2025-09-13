Лука Дончић није штедио, за куповину нове куће издвојио вртоглаву цифру

Извор:
Лука Дончић живи луксузним животом у Лос Анђелесу откако је трејдован у Лејкерсе.
Одмах након завршетка учешћа на Европском првенству у кошарци 2025. са Словенијом, Дончић је инвестирао у своје некретнине.
Како открива "The Rorange County Register", Дончић је купио нову кућу на Менхетн Бичу за 25 милиона долара.
Према истом извору, та кућа је раније била у власништву познате тенисерке Марије Шарапове.
Ова троспратна кућа је изграђена 2015. године, простире се на плацу од 2.500 квадратних метара, има пет спаваћих соба, базен и куглану.
Куповина се догодила непосредно након што је Дончић продужио трогодишњи уговор са Лос Анђелес Лејкерсима вриједан 165 милиона долара, пише Б92.
Los Angeles Lakers point guard Luka Dončić is the latest professional athlete to call Manhattan Beach home. Sky5 footage & details: https://t.co/GgnZ1a098R pic.twitter.com/n5n1y4w2IN— KTLA (@KTLA) September 12, 2025
