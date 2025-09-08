Logo
Лука Дончић престигао Дражена Петровића

08.09.2025

15:56

Košarkaš Slovenije Luka Dončić i košarkaš Srbije Nikola Jović
Фото: Танјуг/АП

Словеначки кошаркаш Лука Дончић одвео је своју репрезентацију у четвртфинале, и то на какав начин!

Готово сам је јуче побиједио Италију, постигавши 42 коша, од 84, колико је укупно стајало на семафору уз име Словеније на крају утакмице.

То је Дончићу четврта утакмица на Евробаскету са 30 и више поена!

Није ни чудо онда што се пробио на треће мјесто вјечне листе најбољих стријелаца Евробаскета по просјеку поена које постиже.

Лука Дончић је, са 42 поена убачених Италији, стигао до просјека од 23,4 поена (на 22 утакмице укупно) и престигао на листи најефикаснијих играча Евробаскета (на узорку од минимум 20 утакмица) легендарног Дражена Петровића.

Популарни кошаркашки Моцарт из Шибеника је на 29 утакмица у просјеку по мечу постизао 23,2 поена.

У Топ 5 најефикаснијих је и Денис Шрудер са 22,1 поеном на 25 утакмица, који ће имати прилику да поправи просјек, баш у директном двобоју са Дончићем и Словенијом у четвртфиналу Еуробаскета.

Испред Дончића су на листи само још Грк Никос Галис и прослављени југословенски репрезентативац, Радивој Кораћ.

Изнад свих је Галис чији је просјек од 31,2 поена у просјеку по мечу (на 33 утакмице) и даље недодирљив, док је Радивој Кораћ на 34 утакмице за национални тим СФРЈ у просјеку постизао 24,8 поена (на 34 утакмице).

