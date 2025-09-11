Мута Николић брутално распалио по Пешићу: Да ли сте нормални

Извор:
Телеграф
11.09.2025
22:04
Прекаљени кошаркашки тренер, Мирослав Мута Николић, не може да се помири са испадањем Орлова на Евробаскету већ у осмини финала, други пут заредом.
Први пут је то било 2022. године, када смо завршили такмичење у истој фази послије меча са Италијом, а сада нас је избацила Финска.
Оба пута је Србија имала у својим редовима најбољег кошаркаша свијета, Николу Јокића, а утисак је да је селектор Светислав Пешић оба пута направио велике грешке током вођења утакмице.
Пешић је по "опробаној мантри" одлучио да се понаша и овога пута. Први пут је "побјегао" у Минхен, није се ни вратио са екипом у Београд послије дебакла 2022. године, док је овога пута поручио да му не пада на памет да поднесе оставку уз арогантан и бахат однос према медијима који га то питају, пише "Телеграф".
Мута истиче да мора да постоји одговорност и да има морала, послије неуспјеха је оставка једини логичан слијед околности.
"Има одговорности, има морала. Без обзира, да ништа није крив, па мораш да поднесеш оставку. Професор Аца Николић нас је све учио, кад се добије утакмица, играчи су је добили, а кад се изгуби, тренер је крив. Морао је да поднесе оставку, одмах, ако имаш имало морала. Шта значи да не подносиш оставку до 30. септембра, да ти истекне уговор? Цијела нација је незадовољна. Прошли пут кад смо изгубили од Италијана, није ни дошао са екипом. Мораш да дођеш, да објасниш новинарима зашто је био неуспјех. Треба да сносиш посљедице", бијесан је Мута Николић.
Он истиче да је сулуда идеја која се помиње о продужетку сарадње са Светиславом Пешићем.
"Шта мислите, да треба да се продужи? Да ли сте ви нормални? Треба још четири године да му дамо? Он каже, нико није хтио да узме. Свако би узео, али нису могли од тебе јер смо мислили да ћеш ти најбоље направити тај посао. А ниси га направио", оштар је Николић, који даје и приједлоге тренера који би могли да преузму репрезентацију.
"Имамо друге тренере, није само он тренер. Ђорђевић, Обрадовић, Џикић, Алимпијевић… Па чак и Рајаковић у НБА. Има много тренера који би жељели да преузму репрезентацију. Пешић може да помогне савјетом, али нема друго. Истиче му уговор, отићи ће и то га не интересује", каже Мута.
Мута Николић истиче и да се некада радило волонтерски, а да сада тренери узимају велики новац.
"Ми смо волонтерски радили, била нам је част да тренирамо репрезентацију. Ништа нисмо зарађивали, ни Жељко Обрадовић ни ја. Сада се времена мијењају, тренери узимају огромне паре, а играчи су под притиском да буду патриоте ако се одморе од НБА сезоне. Није исто, али једно остаје, мора да постоји одговорност".
На крају је истакао још једном да је Александар Ђорђевић имао боље резултате од Светислава Пешића.
"Ђорђевић има боље резултате него Пешић. То морамо да признамо. Зато и кажем, имамо опција, не може све да зависи само од једног човјека", закључио је Мирослав Мута Николић.
