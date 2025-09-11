НБА лига уводи ново правило

Извор:
11.09.2025
Руководство кошаркашке НБА лиге донијело је одлуку да се шутеви са дистанце веће од 11 метара у посљедње три секунде прве три четвртине утакмице не рачунају у индивидуалну статистику играча него само у тимску, саопштено је на сајту такмичења.
Како се наводи, НБА лига је промјену одобрила како би подстакла играче да изводе више шутева из велике даљине.
"НБА играчи сада могу да изводе те шутеве на крају четвртине из велике даљине, а да њихови проценти шута не буду негативно погођени. Промјена правила је испробана на Љетњој лиги у Лас Вегасу још у јулу, као и у мањим лигама тог мјесеца у Јути и Калифорнији. НБА ће сваки шут упућен у посљедње три секунде прве три четвртине утакмице и испаљен са најмање 11 метара удаљености у нападу који почиње у задњем дијелу терена бити рачунат као покушај тимског шута, али не и као индивидуални", саопштено је на сајту НБА лиге.
Истиче се и да су многи играчи избјегавали извођење "чудотворног" шута са 15 или више метара на крају четвртине како би заштитили личне проценте.
"Према подацима СпортРадар-а, играчи су прошле сезоне погодили око четири одсто шутева у посљедње три секунде прве три четвртине утакмице са минималне удаљености од 11 метара. На основу података праћења, Стеф Кари из Голден Стејта је прошле сезоне погодио четири шута по тим критеријумима, а Никола Јокић из Денвера три", наводи се у саопштењу.
Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра утакмицом између браниоца титуле Оклахоме и Хјустона.
